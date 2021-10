MAS apuesta a choque en las calles para evitar que Arce repita la historia de Evo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Para evitar los sucesos de 2019, cuando Evo Morales terminó renunciando a la Presidencia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) apuesta por emplear grupos de choque. Ello para impedir o arremeter en contra de las manifestaciones de protesta, tal como sucedió en el paro reciente, coincidieron analistas políticos y militantes del partido azul.

Éstos últimos aseguraron que no van a permitir otro “golpe”, y que si tienen que salir a las calles a defender el gobierno del presidente Luis Arce, lo harán, incluso con sus vidas.

El despliegue de los grupos de choque se observó el 11 de octubre, cuando grupos afines al partido azul buscaron evitar bloqueo de vías durante el paro convocado por cívicos y otros sectores; el 5 de septiembre, cuando los indígenas de tierras bajas denunciaron que su marcha fue amedrentada por un grupo de interculturales; y el 5 de agosto, cuando una manifestación concentrada en cercanías del Monoblock de la UMSA fue interceptada por grupos de choque del MAS, los cuales fueron identificados por quienes sufrieron las agresiones.

“No vamos a esperar que las movilizaciones ‘pacíficas’ de la oposición quieran buscar desestabilizar un gobierno, que ha ganado con 55% (…). Vamos a defender si es necesario con nuestras vidas”, afirmó a Página Siete Remberto Calani, exdiputado del MAS.

Agregó que después de la crisis de 2019, cuando Morales dimitió a la Presidencia, el oficialismo hizo una evaluación en la que determinó que no se permitirán movilizaciones supuestamente “pacíficas”.

El 12 de octubre en las masivas concentraciones de tres principales ciudades del eje, en el marco del wiphalazo, el presidente Arce advirtió a la oposición, a los cívicos y a las organizaciones contrarias al MAS: “Si no quieren respetar en las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles”.

Grupos de choque

La actuación más reciente de los grupos de choque se vio en el paro, convocado por comités cívicos, gremiales y activistas, el 11 de octubre. En La Paz, esos grupos recorrieron varios puntos de la ciudad y buscaron impedir los cortes de ruta, además en muchos casos agredieron a los movilizados. Lo mismo pasó en Santa Cruz y Cochabamba, donde se registraron violencia y amagues de enfrentamientos.

El 5 de septiembre, en la población de Cerro Grande del municipio de Ascensión de Guarayos, un grupo de los denominados interculturales trató de impedir el recorrido de la XI Marcha Indígena de los originarios de las tierras bajas.

El 6 de septiembre, el denominado Ejército Guerrero Wila Lluch’us amenazó con “quemar” la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, por supuestamente “apoyar a los neoliberales”. Días después, activistas denunciaron que el mismo grupo les amenazó con impedir sus actividades.

El 5 de agosto, el Comité de Defensa de la Democracia y plataformas ciudadanas convocaron a una movilización, la cual fue interceptada por grupos de choque afines al MAS, en el Monoblock de la UMSA.

En aquella ocasión, los grupos del MAS agredieron a los activistas, representantes de plataformas y médicos, entre ellos el diputado Alberto Astorga de CC y el líder de los trabajadores en salud, Fernando Romero. Astorga, que terminó con una herida en la cabeza, identificó a “los Satucos”, grupo del exdiputado Gustavo Torrico, y a Columna Sur como sus agresores.

El análisis

Álex Contreras, exvocero de la Presidencia, que estuvo en el primer gobierno de Morales, identificó tres hechos que enmarcan un escenario de confrontación, para impedir que la oposición se rearticule: 1) El último discurso de Arce, 2) el sorpresivo cambio del Alto Mando Militar, y 3) el cambio radical de principios del MAS.

“No es casual el discurso del presidente Luis Arce, apuesta por una solución por el desastre. Los pilares fundamentales que tenía antes el MAS de defender la cultura del diálogo, de la paz y concertación, los está desechando. Tampoco es casual que hace dos semanas se cambie de un plumazo al Alto Mando Militar en pleno”, señaló Contreras.

Agregó que con el control total de la Policía, que “el 11 salió a agredir junto a los grupos de choque del MAS a los que estaban bloqueando”, el MAS muestra que “tiene una estrategia de confrontación y violencia”, siguiendo la táctica venezolana, nicaragüense y cubana.

El analista Paúl Coca señaló que la estrategia del MAS, ahora, consiste en “una lucha en las calles” , donde ya se vivieron momentos de confrontación, con grupos que no son afines al oficialismo.

“El MAS está trasladando la lucha a las calles. La primera lucha es en el Parlamento, donde el MAS tiene mayoría, segundo se hace en las calles y redes sociales, y tres, se hace en las urnas y ahora el MAS ha trasladado esa lucha a las calles”, dijo Coca.

Para el analista Franklin Pareja, esta estrategia confrontacional muestra al jefe de Estado “desubicado”, ya que en vez de buscar la concertación como Presidente de todo el país, llama a la confrontación.

“Cuando (Luis Arce) hace apariciones públicas tiene expresiones desafortunadas como llamar a movilizarse y defender el voto en las calles, que es un claro signo de violencia y confrontación fratricida entre bolivianos. El Presidente está desubicado y ausente de los conflictos”, manifestó Pareja.

Para el analista e historiador Pedro Portugal, la estrategia de confrontación muestra que el MAS “está empecinado en la figura del expresidente Evo Morales”, y que la gestión y discurso de Arce se subordina a la meta de consolidar la imagen del exmandatario.

“En Bolivia se está realizando un ciclo de confrontación en el que los intereses del país son secundarios, todo en provecho de la figura de Evo Morales. Estamos reviviendo los escenarios de 2019, y ojalá esto se pare, porque de lo contrario vamos a terminar en un enfrentamiento nacional”, afirmó Portugal.

En respuesta, el diputado Juanito Angulo, del MAS, aseguró a este medio que “no es una estrategia” la confrontación, y que el objetivo del presidente Arce es trabajar con todos los sectores para recuperar la economía, pero recalcó que “no se va a permitir gobiernos antidemocráticos”.

“El pueblo está de pie frente a esas acciones antidemocráticas y móviles políticos, que se están gestando por los golpistas como los cívicos, plataformas, Conade, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, entre otros. Ante esto el pueblo dice que estamos en emergencia y de pie para no permitir que pase lo que ha pasado en 2019”, dijo Angulo a este medio impreso.

“El pueblo está de pie frente a esas acciones antidemocráticas y móviles políticos, que se está gestando por los golpistas”.

Juanito Angulo, diputado MAS

PUNTOS DE VISTA

Franklin Pareja / Analista político

Arce está ausente de los conflictos

Es un despropósito que el presidente Luis Arce haga mención a que hará respetar su mayoría en las calles, porque nadie está cuestionando su mayoría y lo último que tiene que hacer un presidente es incendiar el conflicto, cuando lo que más necesitamos de él es que sea el artífice de una verdadera pacificación.

En todo este período de conflictos, el Presidente está totalmente ausente, no se lo ve, tampoco se ve al Vicepresidente, pero cuando hace apariciones públicas lamentablemente tiene expresiones desafortunadas como insistir en el golpe de Estado, atacar a las oposiciones y llamar a movilizarse y defender el voto en las calles, que es un claro signo de violencia y confrontación fratricida entre bolivianos.

El Presidente está desubicado y además está ausente de los conflictos; creo que el clamor popular es que intervenga, ponga la casa en orden, contribuya a la paz social como un requisito indispensable para la estabilidad.

Hoy por hoy, la población no está pidiendo la renuncia de Arce Catacora, no hay afanes desestabilizadores a su gestión, nadie está cuestionando la legitimidad de su triunfo y creo que el Presidente se equivoca al pensar que los ataques tienen un móvil sedicioso, cuando básicamente la cantidad de actores sociales son muy divergentes entre sí, que no tienen una organización común pero que sí se ven afectados por las mismas causas.