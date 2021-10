Masistas vs bolivianos

Los masistas creen que el haber ganado las elecciones generales tiene el derecho de atropellar a la población, desconocer la Constitución Política del Estado y el derecho que tiene la población a la protesta.

No cabe duda, los azules del Gobierno nacional quieren enfrentarse a la población del país ante la incapacidad de dar respuestas a los graves problemas sociales y económicos, la reactivación comprometida por Arce Catacora, no llega, ni llegará en corto tiempo, se denota incapacidad para luchar efectivamente contra el contrabando, son extremadamente permisivos con el narcotráfico y al no tener el dinero de los hidrocarburos y minería a disposición, determinaron lanzar leyes persecutorias y confiscatorias a la venezolana.

Lo curioso de los masistas es que ahora que se iniciaron los paros nacionales, dicen querer trabajar, hablan de los 112 millones que se perderán y se rasgan las vestiduras asegurando que habrá otras perdidas económicas millonarias. Tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos millones malgastan todos los días los masistas en defender su Gobierno con campañas mediáticas, en redes sociales, guerreros digitales y en trolles, cuántos millones han hecho desparecer en 14 años de gestión del despilfarro de Evo Morales? Pero digamos que quieren trabajar, tienen todos los poderes cooptados que les permitirían realizar sus labores sin problemas, ni obstáculos, entonces ¿qué les impide ser eficientes? Pese a tener dos presidentes en ejercicio y dos gabinetes de ministros, en esta gestión nuevamente están demostrando ineptitud, pues no salen de los discursos, promesas y cumbres.

Las leyes masistas solo persiguen servir al partido y no al país, las normas masistas buscan expropiar los recursos de los opositores y de todo aquel que ose apuntarles. Recordar que ya existen leyes para la investigación de ganancias ilícitas, para luchar contra el terrorismo, pero no, ellos se inventan nuevas tipificaciones para construir un superpoder desde la UIF que este sobre la propia Carta Magna. Con todo esto se demuestra que el masismo es en Bolivia otra nacionalidad dentro del país, los azules son hoy los ciudadanos de primera y los demás tendremos que esperar a la próxima elección, obviamente si ellos permiten tener elecciones sin fraude, sin Evo y sin su hambre totalitaria. En suma, el MAS es un arma de destrucción masiva de la democracia, de la economía y de la sociedad, ¿será que aplican su ley contra ellos?.

Fuente: Richard Arispe