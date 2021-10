Médicos dicen que la Verde tuvo una mala planificación

Marco Mejía / La Paz

“Mala planificación”, ésa es la conclusión que sacaron tres médicos especializados sobre el trabajo que tuvo la Selección boliviana por seis días en la altura, después permanecerá cuatro jornadas en el llano y desde la madrugada del viernes volverá a instalarse en La Paz, para encarar la triple fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

“La planificación está errada. Se debía preparar un equipo en La Paz para jugar con Perú y Paraguay y llevar otros jugadores a Ecuador. No había necesidad de sacrificar a la gente y más bien se podía dar oportunidad a jugadores de Santa Cruz y Cochabamba para el primer juego”, comentó Raúl Morales, exjugador y también ex galeno de la Verde.

Álex Antezana, traumatólogo deportivo, coincidió con Morales al citar que no existió una buena programación y, a su parecer, lo mejor hubiera sido trabajar en una ciudad intermedia como Cochabamba para que los jugadores “no sufran” los cambios que tendrán en los siguientes días.

“Se piensa que trabajando en La Paz se desarrollará mayor cantidad de glóbulos rojos, pero en este sentido el flujo de sangre va a disminuir por la concentración de glóbulos y será más duro poder responder a las condiciones de Guayaquil”, explicó el médico de Wilster.

Freddy Duarte trabajó en Bolívar, The Strongest y la Selección nacional. Para el médico, “lo ideal era quedarse a entrenarse toda la etapa en La Paz y no ir al llano, porque no nos vamos a adaptar al calor de Guayaquil. Viajando directo los efectos los hubiéramos sentido menos”, subrayó Duarte.

“Desgaste psicológico”

A la conclusión del partido del jueves con Ecuador, la Verde tiene planificado retornar inmediatamente a La Paz, ya que tendrá sólo 48 horas antes de recibir a Perú.

Para Morales, “los jugadores van a sentir ese trajín, ya que el hecho de viajar y dormir mal reporta un desgaste psicológico emocional, gente que no va a estar bien recuperada y tendrá ese déficit de concentración, su rendimiento va estar comprometido a la hora de jugar. No nos olvidemos de los cambios fisiológicos que se producen con edemas en las piernas, los malestares gastro intestinales y la deshidratación”.

Los entrenadores no toman en cuenta esos factores y eso influye en el rendimeinto

Duarte hizo referencia a un punto clave para recibir el domingo a los peruanos: “Nuestros jugadores van a volver deshidratados y será duro para que rindan y tengan un rendimiento óptimo en La Paz. Eso se debía haber coordinado y planificado con el cuerpo médico, pero es posible que Farías sea el que tome las decisiones”.

Finamente Antezana expresó que “hay mucha gente a la que se le hinchan los pies cuando va al llano y recupera condiciones entre tres y cuatro días”. Con este panorama, ¿fue la mejor decisión el exponer a los jugadores a un sube y baja que puede traer consecuencias?