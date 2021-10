Michael Sayman, el joven de origen boliviano que se hizo millonario con el desarrollo de app

Fuente: paginasiete.bo

CNN y Voz de América

Michael Sayman es un joven de origen boliviano y peruano que vive en Estados Unidos y que se convirtió en millonario con el desarrollo de aplicaciones.

Sus creaciones llamaron la atención del propio Mark Zuckerberg, quien lo llamó para trabajar en Facebook, compañía tecnológica en la que se convirtió en el empleado más joven.

«Yo estaba en la clase de Matemáticas, en mi colegio, cuando recibí un correo electrónico del equipo de Facebook que me decía que Mark Zuckerberg me quería conocer y quería que yo vaya a California con mi mamá a conocerlos (…). Cuando me di cuenta de que sí era un correo de la compañía, ahí sí como que me asusté y dije ‘tengo que responder rapidísimo, si no, no sé que va a pasar», declaró el desarrollador.

Michael viajó al encuentro con su madre, hizo el tour por las instalaciones de Facebook y más tarde se reunió con Zuckerberg.

«Hice el tour por todo Facebook, pude conversar con él (el CEO de la empresa) y terminé aceptando un contrato para trabajar con ellos», recordó.

A los 13 años, cuando su familia pasaba por un momento financiero muy difícil, a Michael le llegó su primer cheque de Apple.

«El niño genio» fue entrevistado por la cadena CNN, en la que recordó el día en que les contó a sus padres que una de sus aplicaciones estaba en el Top 10 del AppStore.

«Mis padres en ese momento no entendían lo que estaba haciendo (…). Cuando comenzaron a llegar los cheques de Apple se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. El primer cheque fue de 5.000 mil dólares, luego de 10.000 a 12.000 dólares al mes», contó Michael.

Luego recibió otros pagos, reconocimientos y construyó una carrera brillante, mientras sus padres casi no podían comprender cómo se había convertido en millonario.