Ministro Lima: «No hay ninguna posibilidad de que repongamos este proyecto de ley»

Fuente: Página Siete Digital

Después de que el Gobierno anunciara el «retiro» del proyecto de Ley 218 o Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, precisó que no hay «ninguna posibilidad» de que esta norma vaya a ser tratada en un futuro próximo.

“Esta forma que se ha definido en el gobierno nacional, que ha anunciado la ministra de la Presidencia, ya es una decisión definitiva que va a generar un proceso, entendemos, de consenso y de trabajo dentro de nuestra Asamblea Legislativa, que finalmente permita despejar todas las preocupaciones que tenía el pueblo boliviano”, indicó Lima, en el programa Que No Me Pierda.

«Esta ley tenía como objeto centralizar en un solo documento el trabajo que estamos realizando en este momento para evitar que se consumen y que se prevenga este tipo de delitos. Por lo tanto, la decisión del Gobierno del presidente Arce es retirar el proyecto y no volver a considerarlo. (…) No hay ninguna duda ni posibilidad, que le quede claro al pueblo boliviano, que repongamos este proyecto de ley», agregó.

También puede leer: Sectores ganan pulseta: Arce retira la ley antilegitimación

Lo que sí se trabajará, aclaró, es la forma de cumplir las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) respecto al blanqueo de capitales.

“Un aspecto que tenemos que asumir por responsabilidad como gobierno, es cumplir este documento que recoge las 40 recomendaciones de la GAFI, para ser muy eficientes en el combate global a este crimen”, manifestó el ministro.

«(Vamos a hacerlo) con un trabajo del gabinete, con un trabajo del ministro de Gobierno en su área para que exista investigación efectiva, con una reforma judicial que necesitamos urgentemente, con un Ministerio Público que cumpla sus obligaciones, con la Cancillería firmando tratados, convenios, acuerdos bilaterales. (…) Nuestra obligación como Estado es garantizarle al pueblo boliviano que GAFI no va a sancionarnos, que no vamos a pasar a ninguna lista. Nuestro compromiso también es que esta ley se retira y que la ley 1386 no tiene relación con esta ley”.

Este jueves, el Gobierno decidió ceder a la presión de diferentes sectores al retirar del Legislativo el proyecto de ley. La decisión se dio cuando faltaba un día para que se cumpla el ultimátum que dieron los gremiales y otras organizaciones, y en la antesala de nuevas medidas de presión que se estaban perfilando para la siguiente semana.

“Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley”, declaró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Lea tambien:

Gobierno adelanta que habrá consecuencias al incumplir la aprobación de la Ley Contra la Legitimación

Andrónico: Ley antilegitimación se retirará en la próxima sesión, no hay pretexto para movilizarse