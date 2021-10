Mujer agredida por su pareja: «Viví una película de terror cuando me golpeó y me apretó mi cuello»

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Santa Cruz, se encuentra tras la captura de Marco Antonio Ugarte Noza, denunciado de agredir a golpes a su pareja el pasado 24 de septiembre a quien dejó con 15 días de impedimento.

Fuente: Sitel, Clave 300

La víctima comentó que la agresión sucedió en el domicilio de su expareja ubicada en el 3er anillo de la Radial 13 luego que su agresor la citara para conversar de su niño de 6 años que ambos procrearon durante una convivencia matrimonial de 10 años.

«Discutimos y me agredió a golpes por lo que tuve que esconderme en su sala donde me encontró y pateo en el suelo. Luego me agarró del cuello hasta desvanecerme, diciendo que me iba a matar», contó la mujer llorosa.

La mujer afirmó que vive atemorizada de salir, sabiendo que su agresor se encuentra prófugo de la justicia con orden de aprehensión. «Viví una película de terror y tengo miedo de mi vida sabiendo que se encuentra prófugo», dijo víctima.

Reconoció que es la segunda vez que la agrede y desde abril del año pasado que decidió poner fin a su relación matrimonial cansada de los maltratos sicológicos. «Les pido a las mujeres que denuncien no callen porque pueden víctimas de feminicidio», señaló.