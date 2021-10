Murió Filemón Barba, el reconocido fotógrafo que captó la transformación de Santa Cruz

Don Filemón Barba perdió la vida este viernes a los 85 años. Fue un reconocido fotógrafo de Santa Cruz, que desde la plaza 24 de Septiembre captó diferentes momentos de la transformación de la capital cruceña y también retrató otros eventos.

Comenzó a trabajar cuando tenía 14 años y heredó la pasión de la fotografía de su padre, quien le dejó un lente alemán insertado en una caja de madera, de esas cámaras que hoy solo se exhiben en museos.

Estuvo en la plaza 24 de Septiembre durante poco más de 60 años, desde donde ‘fotografió’ a varias eventualidades, a personajes e incluso extranjeros que llegaban a disfrutar de la capital cruceña.

Su hija, Fátima Barba, escribió en sus redes sociales informando el deceso de su papá. “Querido pueblo cruceño, quería comunicarles que mi querido padre el señor Filemón Barba fotógrafo más antiguo de la plaza 24 de Septiembre, lastimosamente nos ha dejado, el día de hoy falleció y se fue a un lugar mejor. Acabo de perder al hombre más maravilloso del mundo, al hombre más noble y trabajador, al hombre más humilde y bueno, al hombre que me dio la vida, el que me acompañó a lo largo de toda mi vida y me apoyó incondicionalmente, al hombre que yo más amo, mi confidente y mi apoyo”, posteó acompañado de fotografías y videos.

Exautoridades además de otros personajes despidieron a Don Filemón a través de las redes sociales y brindando apoyo a la familia doliente.

Fuente: Unitel