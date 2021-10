«Nada de drogas duras ni películas de superhéroes». Timothée Chalamet desvela el consejo que le dieron para triunfar en Hollywood

La popularidad de Timothée Chalamet no deja de ir a más desde que llamó la atención del mundo con ‘Call Me By Your Name’, aunque previamente ya habíamos podido verle en ‘Interstellar’. Pendiente del estreno de ‘Dune’ en Estados Unidos e inmerso en la preparación de ‘Wonka’, el actor ha charlado con la revista Time sobre el estado de su carrera, confesando algunos de los secretos de su éxito.

Chalamet, al que en breve también veremos en ‘La crónica francesa’, confiesa que es «una mezcla de suerte y de recibir buenos consejos en una fase temprana de mi carrera«, destacando un momento en concreto como decisorio para lo que vendría después:

Uno de mis héroes, y no puedo decir quién o me patearía el culo, me cogió del brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo: «Nada de drogas duras ni películas de superhéroes»

Y lo cierto es que Chalamet todavía no ha participado en ninguna película de superhéroes. Veremos si es uno de los pocos actores que deja de lado el género más popular a día de hoy y que no muestra síntoma alguno de agotamiento en lo referente al interés que despierta entre el público.

De hecho, Chalamet reniega del concepto de estrella de cine, llegando a compararlo con la muerte: «Solo eres un actor«. Además, tiene una relación algo complicada con la fama, ya que «en mis peores días, siento tensión intentando descifrarla, pero en mi mejor días, siento que estoy creciendo justo como debería«.

La polémica de Armie Hammer

Sobre lo que quiso pronunciarse en detalle es sobre las acusaciones recibidas por Armie Hammer, su compañero de reparto en ‘Call Me By Your Name’, pero sí que deja la puerta abierta a hacerlo en un futuro cercano: