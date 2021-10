Nayar a procurador: Usurpó funciones del OEP, debe ser destituido

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana (CC) pidió este sábado a la Fiscalía iniciar un proceso de oficio al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, por “usurpar funciones” del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). La legisladora también solicitó su destitución.

“La Fiscalía debe iniciar un proceso de oficio al Procurador Wilfredo Chávez, por usurpar funciones que no le competen y demostrar una vez más la intromisión de un Órgano de Poder sobre otro. Destitución inmediata para este cínico”, tuiteó la diputada de oposición.

El viernes, la Procuraduría, a la cabeza de Chávez, terminó la revisión de actas de los comicios fallidos de 2019 y concluyó que “no hubo fraude electoral”. Esa actividad fue realizada por universitarios y no tiene valor legal.

El 13 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, ratificó que la revisión de actas del Procurador no tendrá ningún efecto. “En el derecho electoral boliviano se ha introducido hace mucho tiempo un principio que es fundamental, el principio de preclusión, de modo que los actos pasados, los actos anteriores, ya no se revisan, no tiene ningún efecto”, sostuvo.

Chávez admitió el viernes que la revisión que impulsó no tiene validez electoral. “Sabemos perfectamente que nuestro rol no es un rol electoral. Nuestro rol es de defensa y promoción y precautelar de derechos de la democracia”, aseguró.

No obstante, agregó que servirá en los “procesos judiciales que tenemos en el país”, como evidencia en el por el caso del supuesto “golpe de Estado”.

El viernes, el exdirigente de la Federación Andina de Choferes Eddy Condori le dijo a Chávez que “vuelva a la universidad”, porque no sabe lo que significa el principio de preclusión en materia electoral.

La Ley de Régimen Electoral establece que la preclusión es un principio que implica que las etapas y resultados de los procesos electorales “no se revisarán ni se repetirán”.