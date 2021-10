Nicolás Maduro insultó a un funcionario de EEUU y volvió a poner en duda el diálogo con la oposición en México

Maduro insultó a funcionario del departamento de estado de EEUU Fuente: Infobae

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que evaluará “qué va a pasar” con el diálogo abierto con la oposición tras la extradición a EEUU del empresario colombiano Álex Saab, por supuesto lavado de dinero.

En una itervención del dictador chavista que fue transmitida por los medios, Maduro se mostró visiblemente nervioso: “Si no respetan las reglas del juego, si no respetan el derecho internacional, si le meten una puñalada por la espalda, ahora van a salir a dársela de modocitos, se la van a dar de modocitos, sale un imbécil de Departamento de Estado a decir las mismas palabras de Gerardo Blyde. Declararon igualito. Imbécil, imbéciles. ‘Es que a Maduro no le interesan los intereses del país, de Venezuela’. A el le interesa mucho los intereses del país, de Venezuela”.

Los dichos de Maduro ocurrieron luego de la primera audiencia ante el juez que lo investiga por ocho cargos por lavado de dinero. El dictador chavista también sostuvo que evaluará el futuro del diálogo con oposición.

“Después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos, después evaluaremos. Por ahora, estamos indignados y protestando y enfrentando la injusticia, después veremos”, dijo durante un acto de su partido transmitido parcialmente por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Foto: Tribunal Federal de Florida) Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Foto: Tribunal Federal de Florida)

El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, África, en virtud de una orden de captura emitida a través de Interpol por EEUU y fue extraditado el sábado al país norteamericano.

Saab está acusado de siete cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear y, además, desde mayo de 2019, está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.

Pese a estar preso en Cabo Verde, había sido nombrado como miembro de la comisión del Gobierno venezolano en la negociación con la oposición. Tras su extradición, el Gobierno venezolano suspendió los diálogos, si bien no los canceló definitivamente.

Al respecto, Maduro reiteró hoy su defensa del diálogo, “pero jugando limpio”, “respetando las reglas de juego” y “respetando al adversario”. “Con el secuestro de Alex Saab, sencillamente, los EEUU y la oposición pitiyanki (partidaria de EEUU) de la Plataforma Unitaria rompieron todas las reglas de juego del respeto, de la convivencia”, consideró.

Acerca del Gobierno de EEUU, también rechazó las palabras del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien en su rueda de prensa diaria criticó al Ejecutivo de Maduro por interrumpir el diálogo y poner el caso de Saab por “encima” del “bienestar de millones de venezolanos”.