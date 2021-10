No era una casualidad, sino producto del modelo ¿Qué vino primero el huevo o la gallina?

La metáfora de huevo y la gallina es utilizada en la ciencia económica como analogía para hablar de la causalidad y casualidad, de manera irónica interesa conocer qué vino primero el huevo o la gallina. Así pues, la variable de interés que antecede o viene primero, implica qué causa un efecto sobre otra variable (lo que se conoce dentro de la jerga de los economistas como la prueba de causalidad de Granger).

Por otra parte, en los días previos y posteriores del aniversario del grito libertario de Santa Cruz, se habló en los diferentes medios de comunicación sobre el éxito que ha tenido la economía cruceña considerando sus principales indicadores macroeconómicos y factores que explican los niveles alcanzados de producción y crecimiento económico en los últimos años. Así también, desde el Gobierno central el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló “que no era una casualidad, sino producto del Modelo Económico Productivo Social Comunitario (MEPSC) que durante 14 años se implementó y sigue vigente” (El Deber, 26/09/2021), dando a entender principalmente que los niveles de crecimiento económico de Santa Cruz se atribuyen a la inversión pública que han aumentado en la implementación del MEPSC.

Así pues, para cualquier gobierno de turno le es fácil inferir que todo lo bueno que suceda en su gestión se lo carga a su buen manejo económico-político, mientras lo malo se lo atribuye al contexto desfavorable. Esto técnicamente se conoce como “falacia de la correlación” y hace tener un razonamiento erróneo a cualquier gobierno, los co-movimientos entre dos variables no dicen nada sobre la efectividad de las acciones o medidas implicadas, pues no se puede justificar que una de ellas cause a la otra.

En tal sentido, no se puede aseverar que el aumento en la inversión pública causa un efecto sobre el crecimiento económico de Santa Cruz, sin que previamente se respalde mediante algún análisis empírico cuantitativo del mismo, así pues, se puede caer en una simple opinión o apreciación subjetiva de la realidad (falacia de la correlación).

Revisando la evidencia empírica existente sobre la cuestión, se pudo evidenciar que el gasto público no genera un impacto positivo sobre el crecimiento económico, al contrario, están negativamente relacionados (Montero, 2012).

Por otra parte, realizando un análisis empírico cuantitativo mediante un modelo de vectores autorregresivos para el periodo 2006 y 2019, se puede evidenciar que la inversión pública nacional no incide, ni influye significativamente sobre el crecimiento de la actividad económica cruceña. Así también, se encuentra evidencia de una doble causalidad (bidireccional) e impacto positivo entre el crecimiento económico de Bolivia y Santa Cruz, en aportes similares (alrededor de un tercio). En tal sentido, se puede sustentar que el crecimiento económico de Santa Cruz no es producto del MEPSC.

Finalmente, volviendo a la metáfora del huevo y la gallina, allá por la década de los 80´s Thurman y Fisher encontraron evidencia empírica de que primero vino el huevo (no se pudieron resistir la tentación de elucidar dicha cuestión), dejando de manera jocosa el probar si realmente es cierto que «El que ríe último, ríe mejor».

Luis Fernando Escobar Caba es Analista económico de la Secretaria de Hacienda del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz