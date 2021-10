Omaira Saucedo: “El viaje de la Startup hacia el éxito necesita varias personas compartiendo una visión”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Omaira Saucedo Bendek habló sobre las bases para el éxito en la creación de una Startup, la experiencia de haber consolidado y proyectado un emprendimiento durante la pandemia y el caso de la Startup tuGerente en su crecimiento y creación de valor.

Fuente: Muro de Oscar Ortiz

Saucedo es cofundadora de tuGerente. Fue nombrada como una de las 35 jóvenes latinoamericanas más innovadoras del 2020 por MIT Technology Review. Ha sido CEO de Legal App, Startup de Legaltech en Bolivia, y fue jefe del área legal de CAINCO durante 7 años. Ha participado en varios programas de aceleración internacional, como Startup Chile, UTEC Ventures y Pista 8 de Bolivia.

“Las ideas por sí solas no valen. Toda la vida escuchamos que la idea es todo, pero en realidad si no se ejecuta no vale nada. Para que valga tiene que ocurrir una serie de cosas que incluye a muchas personas, a muchos actores. Por ejemplo, tuGerente no existiría si Freddy, el CEO, no hubiera compartido su idea con otro de los fundadores, y si no hubieran empezado a trabajarla juntos”, señaló.

La emprendedora habló también sobre “el viaje: un largo camino al cual uno se tiene que subir bien acompañado por personas que compartan la misma visión. Este viaje tiene muchos factores y tropiezos, se aprende muchísimo en el camino y lo que al final ayuda a que podamos seguir es estar alineados, bajo el mismo objetivo y la misma visión”.

“La travesía de un emprendedor, sobre todo en Startups, tiene cuatro actores: los fundadores, los colaboradores, los clientes y los inversores, que ayudan a que podamos ir un poco más rápido, con el capital y el conocimiento que inyectan”, enumeró.

Saucedo remarcó que nada garantiza el éxito, “no hay una fórmula secreta, uno tiene que ir probando qué es lo que mejor funciona y tener esa capacidad de adaptarse rápido a los cambios. Con la pandemia, cuántas empresas murieron por no saber adaptarse a una nueva realidad y cuántas encontraron maneras de crecer por haber modificado sus procedimientos, por haber creado nuevos productos o servicios, por haber aprovechado un estado de necesidad. Microfracasos va a haber siempre, el tema es cómo los capitalizamos”.

Destacó los aprendizajes vividos con la pandemia, donde “muchos planes fueron modificados y tuvimos que replantearnos las cosas. Nos sirvió ver qué estaban necesitando nuestros clientes para ayudarlos a que innoven, a darles asesoramiento sobre nuevos canales de ventas. Tuvimos webinars y capacitaciones enseñándoles herramientas de teletrabajo. El equipo adoptó muy bien el trabajo remoto y todos nuestros procesos pasaron a digital. Eso nos ha permitido llegar a toda Bolivia y ahora expandirnos a otros países”.

La cofundadora de tuGerente dijo que esta Startup nació “pensando en cómo generar mayor inclusión financiera para las pymes, que tienen mucho potencial pero no siempre saben realmente cómo les va. A veces no se sabe cuánta plata en la caja es de las finanzas personales y cuánta de la empresa. Todo pasa por darles una herramienta estandarizada para ver si este ha sido un buen mes y qué podemos hacer el siguiente, tomando decisiones con data. Hemos aprendido mucho a mirar la data, en qué porcentaje utilizan los clientes cada módulo, mediante software de mapas de calor que nos dicen cuáles son los que más se usan. Hay que interpretar la data para saber dónde poner los focos y llegar a un siguiente nivel”.

Saucedo concluyó diciendo que “el éxito no es el destino, es el camino. Qué sucede antes de que yo llegue a la cima, disfrutando de los pequeños logros como conseguir mis primeros diez clientes y después los primeros cien”.

En el cierre, Oscar Ortiz dijo que “el mundo de las Startups ofrece muchísimas oportunidades, generando un espacio para que jóvenes con talento vayan desarrollando toda su capacidad. En la medida en que el sector empresarial vaya descubriendo ese mundo van a ir fluyendo las inversiones, como ha sucedido en naciones vecinas, permitiendo desarrollar empresas que gracias a la digitalización logran tener grandes coberturas, incluso internacionales. Las Startups están creando un ecosistema emprendedor, que sirve de ejemplo y motivación para muchas otras personas que también tienen esa inquietud emprendedora”.