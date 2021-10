Oposición exige al Gobierno que desbarate al ‘grupo paramilitar’ de Guarayos

Fuente: erbol.com.bo

Legisladores de oposición y el Comité pro Santa Cruz exigieron al Gobierno que desbarate al que denominaron “grupo paramilitar” y “terrorista” que en un operativo armado secuestró el jueves a un grupo de periodistas policías y civiles.

Los opositores consideraron que, de no actuar en este caso, se comprobaría que el grupo armado está protegido por el MAS.

“Exigimos al actual Gobierno que desarticule, detenga a estos grupos de encapuchados, avasalladores que en este caso pues son los interculturales (…) El viceministro Cox se llena la boca hablando de la Resistencia Juvenil Cochala, de la Unión Juvenil de Santa Cruz y acá pues en el mismo MAS existen grupos vandálicos, grupos delincuenciales que están atentando contra la libertad de expresión e incluso contra los periodistas”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga.

“No se pueden hacer de la vista gorda con unos avasalladores y, más aún, cuando ya vemos que son grupos paramilitares armados que están avasallando, están atentando contra tierras legalmente constituidas, contra periodistas, contra policías, contra civiles”, agregó el senador de Creemos, Erik Morón.

La tarde del jueves, medios cruceños reportaron que un grupo de encapuchados armados tomaron rehenes a una comitiva que buscaba indagar hechos de toma de tierras en la región de Guarayos. Periodistas y policías estuvieron entre los que sufrieron la privación de su libertad y agresiones.

En un video se observa cómo los encapuchados arremetieron contra la comitiva, apuntándoles con armas y exigiendo que no se grabe lo que ocurría.

El Comité pro Santa Cruz, denunció que esos grupos están avasallando tierras privadas, áreas forestales protegidas y arremetiendo violentamente con armas de fuego contra los comunarios y propietarios de predios.

Exhortó a que, que de manera inmediata se ordene a las fuerzas del orden el desarme, detención y proceso de lo que denominó como “mafia organizada”.

“Exigimos al Gobierno central que no encubra a estos grupos terroristas de avasalladores, ¿o es que estos grupos son afines al Gobierno? o ¿el Gobierno tiene algún interés en que estas ilegalidades se sigan cometiendo?”, cuestiona el pronunciamiento del Comité.

El diputado Astorga anunció que se pedirá garantías a organismos internacionales contra esos “grupos delincuenciales”, puesto que observan que el MAS los estaría protegiendo.

“Pedimos al Ministerio de Gobierno, al Ministerio Público la presentación de estos delincuentes a toda la ciudadanía boliviana, porque estos actos no se pueden socavar no se puede guardar silencio y no se puede dar permisividad ni ser cómplices de estos hechos bochornosos que está viviendo la ciudadanía boliviana”, finalizó el senador Morón.