Oposición pide destituir a Chávez

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La oposición pide la destitución del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, después de que éste realizara una revisión de actas de las elecciones fallidas de 2019, y llegara a la conclusión de que “no hubo fraude electoral” en octubre de 2019.

“La Fiscalía debe iniciar un proceso de oficio al procurador Wilfredo Chávez, por usurpar funciones que no le competen y demostrar una vez más la intromisión de un órgano de poder sobre otro. Destitución inmediata para este cínico”, tuiteó la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC).

Tanto la bancada de CC como la de Creemos anunciaron que elevarán una petición de informe escrito al Procurador, porque -sostuvieron- no tiene atribuciones para revisar actas.

“Vamos a hacer peticiones de informe escrito desde la bancada nacional de Diputados y Senadores porque Wilfredo Chávez debe responder al país bajo qué justificativo destina tiempo, dinero y recursos para hacer una tarea que no le compete”, sostuvo la diputada Paola Aguirre, de Creemos, según el reporte de ANF.

El viernes, la Procuraduría, encabezada por Chávez, terminó la revisión de actas de los comicios fallidos de 2019 y concluyó que “no hubo fraude electoral”. Esa actividad fue realizada por universitarios.

El 13 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, ratificó que la revisión de actas del Procurador no tendrá ningún efecto. “En el derecho electoral boliviano se ha introducido hace mucho tiempo un principio que es fundamental, el principio de preclusión, de modo que los actos pasados, los actos anteriores, ya no se revisan, no tiene ningún efecto”, sostuvo.

Chávez admitió el viernes que la revisión que impulsó no tiene validez electoral. “Sabemos perfectamente que nuestro rol no es un rol electoral. Nuestro rol es de defensa y promoción y precautelar de derechos de la democracia”, aseguró.

No obstante, agregó que esa revisión servirá en los procesos judiciales abiertos en el país como evidencia en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

La autoridad, ayer, no se pronunció sobre el pedido de la oposición de destitución.