Ormachea a Cronembold: Si no es diplomático de carrera, mejor no diga nada

El diputado de Comunidad Ciudadana, José Ormachea, se pronunció sobre las críticas al embajador de Bolivia en Paraguay, Mario Cronembold, y le pidió que “no diga nada” y que se dedique a trabajar.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el legislador hizo referencia al video que publicó Cronembold sobre el tereré paraguayo.

“Embajador: la importancia de sus TikTok es tan escasa para la integración regional como sus conocimientos sobre la cultura paraguaya. Si usted no es diplomático de carrera y ya de por sí no merece el cargo, mejor no diga nada y dedíquese a trabajar por las relaciones fraternas con nuestro país hermano”, escribió Ormachea.

Cronembold es criticado por un video publicado en su cuenta de TikTok donde hace referencia al acento paraguayo, el mismo que adquiere con el paso del tiempo por el consumo del tereré. Políticos de Paraguay pidieron a su gobierno que se pronuncie al respecto e incluso pidieron que Cronembold abandone su país.