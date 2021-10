Pablo Salomón niega ser autor de amenaza de muerte a dirigentes de la asociación

El ex presidente de la ACF dijo que no puede prestarse a estos hechos porque está saliendo de un proceso que le inició la fiscalía general y que duró más de seis años. Informó que se defenderá de acuerdo a norma ante el tribunal de justicia, que no le ha respondido a cuatro memoriales que presentó.

Fuente: El Deber

Pablo Salomón lamentó que Noel Montaño, presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) lo culpe de la pancarta que fue colocada este sábado en el frontis del edificio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en Santa Cruz y en la que se insulta y amenaza de muerte a Montaño y a Gary Suárez, presidente del club Argentinos Juniors.

El ex presidente de la ACF encara un proceso ante el tribunal de justicia deportiva de la asociación y, además, en el último consejo central del ente matriz del fútbol cruceño fue suspendido temporalmente.

“Cómo puedo prestarme a que me puedan demandar ante la justicia ordinaria si estoy saliendo de un proceso que ha durado seis años y dos meses. Conozco y se en carne propia lo que uno sufre por hechos de injusticia. Me han denigrado, calumniado y me han insultado ante una demanda que me inició la fiscalía general, que procesa a autoridades y mandatarios, por supuestos hechos de corrupción en la Federación que no se llegaron a comprobar. No puedo entrar en un nuevo conflicto. Conozco mis derechos constitucionales porque soy abogado y por eso creo que Montaño y sus colaboradores se están equivocando”, dijo.

“Montaño y Suárez van aparecer embarazados en cualquier momento y seguro que voy a ser el culpable”, acotó en tono de broma.

Salomón informó que se defenderá en la ACF de acuerdo a norma y por tal motivo presentó cuatro memoriales en la que solicita documentación para respaldarse de los hechos que se le acusa.

“Presenté cuatro memoriales y hasta el momento no me han respondido. En todo están equivocados. Es lamentable cómo están manejando la asociación. Los siete miembros del comité ejecutivo presentaron a la Federación en su momento una certificación notariada de que conocen las normas del fútbol pero por lo visto no conocen nada. Son ilegales. Gary Suárez no es miembro del comité ejecutivo pero hace y deshace en la asociación. Está claro que Montaño es un mal alumno. Cuando presidí la ACF le enseñé mucho, pero por lo visto no aprendió nada. Es una pena. Hay muchas cosas pendientes que en su momento saldrán a la luz pública”, expresó Salomón.