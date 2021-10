Padre de Camacho acude a la Fiscalía, pide declarar en Santa Cruz por el «caso golpe»

Fuente: Página Siete Digital

José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se presentó cerca de las 10:00 de este martes ante la Fiscalía de Santa Cruz para presentar un memorial que le permita declarar en la capital cruceña por el caso del supuesto golpe de Estado de 2019. El empresario debía comparecer hoy en la ciudad de La Paz, pero aseguró no poder viajar a la sede de Gobierno debido a problemas de salud.

«Hemos venido a presentar un memorial y a presentarse físicamente, demostrándole al Ministerio Público que, más allá de que este proceso sea ilegal e injusto, él tiene toda la predisposición de someterse (al mismo)», expresó su abogado, Jerjes Justiniano, a los medios.

«Continuamos a la espera del pronunciamiento definitivo del Ministerio Público a ver cuándo él presta su declaración en la ciudad de Santa Cruz», agregó.

Según la denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, el padre de Camacho es uno de los principales autores del supuesto «golpe de Estado» porque habría coordinado con jefes militares la conspiración contra Morales.

El origen de la investigación fue un audio filtrado del gobernador Luis Fernando Camacho, en diciembre de 2019, en el que se le escucha decir: “Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”.

Al respecto, José Luis Camacho aclaró que en 2019 habló con militares en servicio pasivo, pero negó haber «cerrado» o negociado con jefes militares para coordinar el supuesto golpe-

«(Al Comité pro Santa Cruz) iban muchos militares del servicio pasivo y me decían que no me preocupe, que los militares no iban a tirar contra el pueblo porque sucede que en el Gobierno de Sánchez de Lozada por los disturbios que hubo en octubre (de 2013) fue la razón para que metan a los comandantes a la cárcel, entonces ellos iban a tener el cuidado, esto a juicio de los jubilados, de no cometer el error de tirar contra el pueblo porque iban a terminar como esos militares», afirmó unas semanas atrás.

«Esas eran las explicaciones que nos daban (los militares jubilados) y eso alimentaba a mi hijo cuando estaba en La Paz, preocupado, porque estaba de ida a defender a unos mineros que venían de Potosí y había unos francotiradores tirando, entonces le dije a mi hijo: ´Me han dicho esto, no van a tirar contra ustedes´. (…) Dicen que yo había entregado plata a los militares. Le he pedido al presidente de la República con una carta que me diga en qué lugar, a quién le entregué dinero, porque es una mentira, una falacia», agregó.

Además de José Luis Camacho, esta semana tiene previsto prestar declaración el gobernador cruceño, quien ya confirmó su viaje a La Paz para este jueves.