Padres piden vacunar escolares desde 12 años para volver a clases

Luis Escóbar / La Paz

Este 19 de octubre llegará al país un millón de vacunas Pfizer para jóvenes de 16 y 17 años. Asociaciones de padres de familia están de acuerdo con la medida, pero demandan que la inmunización llegue a los escolares de hasta los 12 años antes del reinicio de las labores escolares en 2022 y que los colegios mejoren las medidas de bioseguridad. De lo contrario, exigirán que las labores continúen siendo virtuales.

“Es una satisfacción que comience la vacunación a los adolescente de 16 y 17 años, pero aún persiste la preocupación. Nosotros pedimos que la vacunación llegue hasta los menores de 12 años en todo el país. Tenemos la esperanza de que sean vacunados antes de que se reinicien las labores escolares”, declaró el presidente de la Junta de Padres de Familia de Colegios Privados, José Antonio Pereira.

El pedido lo hace después de que el Gobierno anunciara la llegada de 1.188.720 de dosis de la vacuna Pfizer este 19 de octubre. Luego de la distribución de este lote, se prevé que el inicio de la vacunación a los adolescentes sea el 20 de este mes.

“Es fundamental que los padres de familia estén tranquilos y manden a sus hijos a clases de forma normal. Aunque reconocemos que no habrá una plena normalidad, pero la vacunación nos va a asegurar el retorno a clases presenciales”, apuntó el representante.

Sin embargo, el vocero de los padres de familia advirtió que si no se amplía la vacunación a escolares de 12 años, exigirán a las autoridades nacionales que las clases continúen siendo virtuales. “No podemos exponer a nuestros hijos porque en este momento no sabremos si habrá una quinta o una sexta ola. No podemos predecir lo que va a ocurrir en adelante”, afirmó.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, dijo que continuará avanzando la inmunización a los menores de edad dependiendo de la “disponibilidad de vacunas”.

“Eso es algo que no sólo ocurre en nuestro país, sino en el resto del mundo. Hemos hecho un análisis del proceso de vacunación en estos grupos de edad en diferentes países. Muchos (gobiernos) optaron por vacunar a menores de 12 a 17 años que pertenezcan a grupos de riesgo. “Nosotros tomamos la determinación de vacunar a todos los de 16 a 17 años”, explicó.

Según las proyecciones realizadas al 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los adolescentes de 16 y 17 años suman 458.224 habitantes. Al requerir dos dosis por cada uno de ellos se emplearán 916.448 vacunas. Para vacunar a los menores de 12 a 15 años se requerirán 1,8 millones más de vacunas, considerando que esta población alcanza los 933.115 menores.

Mayor seguridad

El secretario general de la Asociación de Padres de Familia, Gustavo Cuevas, pide, además, que las alcaldías destinen recursos para mejorar las condiciones de bioseguridad en los establecimientos educativos.

“Ya son casi dos años que nuestros hijos fueron perjudicados por la pandemia. Deben regresar a las labores presenciales pero cuidando su salud y su vida. Para ello deberán contar con todas las medidas de bioseguridad. Eso quiere decir que las infraestructuras tendrán que estar en condiciones óptimas y adecuadas para retornar a clases”, aseguró el representante considerando que la pandemia se extenderá por mucho tiempo.

Para ello, el representante pidió a las autoridades municipales, encargadas de poner en condiciones las infraestructuras, preparar un presupuesto adicional para equipar los colegios. “Deberán cambiar los grifos para que los menores no tengan que manipularlos, se deben fumigar las aulas y dotar de equipos de bioseguridad para los menores. Incluso son necesarias las instalaciones de enfermerías ante cualquier eventualidad”, declaró.

Consideró que la vacunación es una medida para normalizar, pero pidió al Gobierno dar la seguridad de que los fármacos sean seguros para los menores y cumplan su objetivo. “Si las autoridades en salud las están certificando, que aseguren que van a ser efectivas, estamos de acuerdo con ellas. Ello va a beneficiar a nuestros hijos para el retorno a clases con un poco más de tranquilidad”, precisó.