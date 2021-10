Paro: Nueve federaciones de gremialistas bloquearán, no habrá transporte público, pero farmacias atenderán con normalidad

Este lunes, durante el paro de 24 horas convocado por el bloque cívico y el sector gremial, no habrá transporte público, además nueve de las 13 federaciones de comerciantes confirmaron que se sumaran a la medida de presión. Los supermercados informaron que no habrá atención al público, mientras que las cadenas de farmacias indicaron que, al ser un servicio indispensable para la población, atenderán en la jornada de protesta.

Este lunes, Santa Cruz entrará en un paro de 24 horas con bloqueos de caminos. El bloque cívico y gremialistas exigen anular el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, que establece una serie de medidas que, según los movilizados, vulnera derechos y garantías constitucionales.

En la capital cruceña, los supermercados indicaron que no atenderán durante la jornada de protesta. Sergio Weise, presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Absosuper), confirmó a EL DEBER que todos los comercios de la urbe acataran la convocatoria cívica.

«El día domingo atenderemos en horario normal, el lunes 11 cerraremos y el martes 12 retomamos la atención desde las 7:00», informó Weise.

Mientras que, desde el sector gremial informaron que nueve de las 13 federaciones que existen acatarán la convocatoria del paro.

El representante de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, Edgar Álvarez, señaló que la paralización de actividades será acompañada con bloqueos. “Nuestros asociados viven cerca a los mercados, así que vamos a bloquear en las avenidas próximas a los mismos”, dijo.

Por su parte, el dirigente del sector de transporte urbano, Mario Guerrero, confirmó la paralización de actividades para el lunes 11. Eso sí, aclaró que ninguno de sus asociados se sumará a las marchas o bloqueos de vías.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) informó que acatará la medida de presión convocada para este lunes.

La misma postura fijaron el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Gobernación de Santa Cruz.

Farmacias atenderán al público

Si bien varios sectores han decidido sumarse a la medida de presión, las principales cadenas farmacéuticas de Santa Cruz, como Farmacorp y Farmacias Chávez informaron que abrirán sus negocios en Santa Cruz durante el paro cívico. Esto por el carácter esencial de sus servicios.

Para las personas que no puedan llegar hasta las sucursales, Farmacias Chávez, por ejemplo, dispondrá de su servicio de Contact Center. Mientras que para hacer pedidos se requiere enviar un mensaje de WhatsApp al 69203074 las 24 horas o comunicarse a la línea telefónica 3454444.

Si bien varios sectores confirmaron su apoyo a la medida de presión, la Fejuve de Lucio Vedia, afín al partido de Gobierno, rechazó la medida. Es más, aseguró que este lunes realizarán una marcha pacífica, que recorrerá del 5to al 6to anillo de la avenida Santos Dumont.

Mientras que el diputado oficialista, Rolando Cuéllar pidió a la Fiscalía garantizar la circulación de aquellas personas que no quieran acatar el paro, que, según él, perjudica a la población que quiere trabajar.