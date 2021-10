Piden crear Centro de Estadística local para optimizar la inversión en Tarija

Observan que los datos del INE están desfasados, además, no reflejan la realidad del departamento, situación que dificulta cuando se trata de priorizar recursos de la gestión pública

Fuente: https://elpais.bo

La falta de una base de datos actualizada tanto de habitantes, producción, servicios básicos, salud y educación, entre otros sectores, incide en la planificación y optimización de recursos económicas para la inversión pública y privada a corto, mediano y largo plazo en el departamento de Tarija.

Es así que autoridades municipales, departamentales y especialistas, coinciden en la necesidad urgente de crear el Centro de Estadísticas del Departamento de Tarija, ya que los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) están desfasados y no reflejan la realidad local.

Si bien, el 26 de junio del 2012 se promulgó la Ley 050 que crea el Centro de Estadísticas de Tarija con la finalidad de obtener, acceder, generar, procesar, analizar y difundir la información producida, para coadyuvar en la planificación, asignación de recursos, formulación de políticas, planes, programas y proyectos de inversión en la gestión pública y en el sector privado, tras nueve años de vigencia de la normativa, aun no se aplica.

Para Bartolomé López, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), la falta de datos actualizados tiene una incidencia directa en las políticas de Estado y por eso muchas veces no se hace una buena inversión y tampoco se planifica de manera eficaz.

“El departamento de Tarija debería tener en realidad una base de datos, de todos los municipios e instancias, no solo de habitantes sino a nivel general, por ejemplo, datos de la producción local no tenemos, y obviamente cuando se va a planificar y hacer presupuestos estamos hablando simplemente de una suposición del cual desconocemos”.

Mientras, José Luis Porcel, diputado nacional de Tarija, refiere que al no haber una instancia o instituto que genere datos actualizados del departamento y de forma oportuna, frena la planificación en todos los niveles, Gobernación, subgobernación y municipios.

“Que no se llame INE, sino un instituto de cuentas regionales, es importante por la necesidad de contar con información económica, social, demográfica y sanitaria, para elaborar de mejor forma nuestros planes del Gobierno departamental y municipales”.

Si bien el INE realiza encuestas del índice medición económica cada cierto tiempo, Porcel observa que solo reflejan datos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, dejando de lado a poblaciones como Tarija. Además, lamenta que se hayan creado y se siguen creando leyes que no se cumplen, como es el caso de la departamental Ley Nº 50 y otras nacionales como la ley de lucha contra el contrabando.

Importancia de las estadísticas

Luis Fernando Romero, analista económico, señala que sin estadísticas con datos actualizados no se puede hacer gestión ni planificación sostenida ni objetiva, ni optimizar recursos, más aún cuando se busca reactivar la economía. Ahí la importancia de que Tarija tenga su propio centro de estadísticas. Además, hace notar que los datos preliminares del censo previsto para el 2022, recién se conocerán los primeros meses del 2024.

“Lo malo es que nosotros dependemos mucho de lo que sucede en el contexto nacional en relación al INE, de hecho, sacan datos de manera inoportuna, a nosotros, por ejemplo, nos toman dentro de parámetros junto con Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando y Beni, porque sacan estadísticas propias para el eje central”.

Para el especialista, las estadísticas son una “especie de resonancia magnética”, pues permiten ver todo lo que está pasando no solo en la parte económica sino también social, el tema de salud, educación, vivienda etc. Sin embargo, los últimos datos del PIB de Bolivia son de 2019, de la gestión 2020 aún no se conocen y menos se tiene datos certeros a nivel regional o departamental.

“Solo tenemos datos agregados, por ejemplo, del tema de la desocupación urbana de cerca del 8%, la subocupación cerca del 8,30%, pero son datos donde también están Chuquisaca Pando Beni y Potosí”.

Ante esa situación, enfatiza que Tarija debería tener sus propias estadísticas para cotejar y saber cuál es la propia realidad, tanto de desempleo como de producción, además, eso permitirá tener un pacto fiscal interno y externo, como subgobernaciones, municipios y otras entidades territoriales autónomas del departamento, para ver el tema de inversión pública, la asignación de recursos, el IDH y el pacto fiscal con el Gobierno nacional.

“El departamento de hecho es el único que ha decrecido en los últimos cinco años y es el único que ha crecido en pobreza y extrema pobreza a nivel nacional”, agregó al puntualizar que los datos del INE son fuera de tiempo.

Un Centro de Estadística costaría Bs 1 millón

Con la Ley Nº 50 en vigencia, para implementar el Centro de Estadista Departamental, solo se requiere una inversión básica y no llevaría ni tres meses ponerlo en marcha, refiere Fernando Romero, analista económico.

“Tenemos la ley, los recursos seguro que no pasa de un millón de bolivianos, porque solo es equipos tecnológicos, como computadoras, un soporte técnico y gente que conozca de la parte estadística y lo demás es voluntad política”.

Además, la ley establece trabajar con instituciones privadas y públicas, como la universidad, que puede apoyar para generar datos o en caso hacer encuestas o censos a nivel departamental.

“Solo se necesita personas que conozcan el tema de estadística, del área económica y financiera, incluso pueden ser trabajadores de la Gobernación y sus dependencias que hay en todo el departamento. Y aprovechar las ventajas de la parte digital para que las empresas públicas y privadas manden la información necesaria”.