¿Por qué una valiente joven provida hizo estallar en ira a promotores del aborto?

Elsa Almeda, joven española de apenas 18 años, ha despertado la ira y los ataques de medios, grupos políticos y activistas proaborto en España. Y a pesar de los ataques, es clara: “El aborto es un crimen y nadie me va a hacer cambiar de opinión”.

Fuente: aciprensa.com

El 6 de octubre, Elsa, que vive en Barcelona y es integrante de la rama juvenil del partido político VOX, fue una de las invitadas al programa “Opina Jove” (Opina Joven) de Teve.cat, televisora catalana, para hablar sobre “Avortament: cultura de la mort?” (Aborto: ¿cultura de la muerte?).

“Yo voy a ser provida y vosotros vais a ser promuerte”

Apenas comenzar el debate frente a cuatro jóvenes que defendían el aborto, Elsa precisó: “Quiero usar otros términos de los que se han estado usando hasta ahora, que lo que hacen es blanquear este crimen, y no lo vamos a llamar ‘aborto’, porque lo que es, es un asesinato intrauterino”.

“Y vosotros no vais a ser a favor del aborto y yo voy a ser provida, sino que yo voy a ser provida y vosotros vais a ser promuerte, porque es realmente lo que es”, dijo, para dar pase a la imagen de un bebé abortado a las 14 semanas, periodo hasta el que se puede abortar libremente en España.

Asimismo, cuestionó a los que creen que “la manera de ayudar a esa mujer es permitirle que asesine a su hijo”.

“Para apoyar a la mujer hay que darle garantías de que va a tener un apoyo emocional y unos recursos económicos”, resaltó.

Ironizando sobre el argumento de que el aborto seguirá ocurriendo aunque sea ilegal, la joven provida dijo que “si algo malo va a seguir sucediendo por mucho que yo lo prohíba, y tengo que intentar que sea seguro, por esta regla de tres, como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al cien por cien, pues quizás podríamos preparar unos lugares para unas violaciones seguras, ponemos un colchón para que haya violaciones seguras”.

Fragmentos editados del programa fueron difundidos inicialmente en redes sociales para intentar ridiculizar a la joven provida.

Medios españoles pronto se sumaron a la descontextualización del mensaje de Elsa Almeda. El Español tituló: “Polémica en la catalana TeveCat: ‘Habría que poner colchones para violaciones seguras’”.

Pablo Melchor, “youtuber” conocido como “WildHater” publicó en su canal un video lleno de groserías e insultos para la joven provida. Ante la indignación causada por su publicación, Melchor ocultó el video, cerró la sección de comentarios y restringió el acceso a sus publicaciones en Twitter.

El partido de extrema izquierda Podemos, aliado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Gobierno de España, se sumó a los mensajes manipulados contra Elsa a través de sus redes sociales.

El masivo respaldo a Elsa ante los ataques llevó a que #TodosSomosElsa se convierta en una de las principales tendencias en Twitter en España a mediados de octubre.

“Es importante no ceder”

En diálogo con ACI Prensa este 19 de octubre, Elsa Almeda dijo que tras las manipulaciones de sus palabras “he recibido muchísimas críticas, muchísimos mensajes de odio. Pero también he recibido muchísimos mensajes de apoyo, que agradezco muchísimo porque mucha gente está despertando de este engaño abortista”.

“Y también me gustaría decir que he recibido más de veinte mensajes de gente que ha cambiado de opinión respecto al aborto después de ver mi debate. Creo que esto tiene un valor infinito y que podemos hacer mucho bien en estos espacios públicos”, destacó.

A pesar del odio de los que promueven el aborto, Elsa es clara en que “es importante no ceder, porque el enemigo, que al final es lo que es, aprovecha cualquier espacio de debilidad que tú le concedas para reconocerse victorioso, y realmente no lo es”.

“Entonces, yo no voy a pedir perdón por algo que no he dicho y tampoco voy a pedir perdón por lo que sí he dicho, porque estoy en lo cierto y estoy con el convencimiento total de que el aborto es un crimen y nadie me va a hacer cambiar de opinión ni pedir perdón por esa obviedad”.

Consultada sobre el desafío de defender la vida ante un número mayoritario de personas que están a favor del aborto en un set de televisión, Elsa subrayó que “la verdad es lo que tiene fuerza”, por lo que “da igual que lo defienda a uno frente a veinte mil o uno frente a cinco”.

La verdad, subrayó, “va a seguir siendo la verdad y va a seguir ganando, porque la verdad siempre gana”.

“Entonces eso tampoco me dio demasiado miedo porque ningún argumento abortista es irrebatible”.

La joven destacó que “desde siempre he sido muy consciente de lo que es el aborto. Gracias a Dios, en mi colegio y en mi familia me han educado para valorar la vida”.

“Y, a medida que he ido creciendo, he visto cómo el aborto está muy normalizado”, continuó. “Y solo hace falta mirar las cifras de abortos anuales en España”.

De acuerdo al Ministerio de Sanidad en España, solo en 2020 se realizaron más de 88 mil abortos.

Estas cifras, dijo, “son realmente una pérdida y una catástrofe increíble para todos nosotros”.

«Nuestro testimonio puede cambiar muchas opiniones»

Ante esto, para Elsa es clave aprovechar las “oportunidades de alzar la voz en diferentes medios, en ese programa, o incluso en mi grupo de amigos, en mi universidad o donde sea”.

“Tenemos el deber de hacerlo, porque nuestro testimonio puede cambiar muchas opiniones, y puede realmente salvar vidas y creo que eso es algo de un valor infinito”, aseguró.

En España actualmente el aborto se puede realizar a pedido hasta las 14 semanas de gestación, pero ese plazo se puede extender hasta las 22 semanas en casos de riesgo de vida parsa la madre o “graves anomalías en el feto”.

La legislación española no contempla límites para el aborto cuando se considere que hay “anomalías fetales incompatibles con la vida”.

Elsa Almeda dijo que para la defensa de la vida en España “hay mucho camino por recorrer, pero cada granito de arena que un joven pueda aportar tiene muchísimo valor”.

“Entonces animo a todo el mundo a que en sus ambientes, en su grupo de amigos, en su familia, sea valiente de defender la vida, porque aunque solo una persona cambie de opinión, ya hemos hecho muchísimo y solo con una vida salvada ya es muchísimo, muchísimo ganado”, aseguró.