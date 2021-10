Presidente del Concejo no revelará el nombre del concejal que extorsiona “por pegas”

Pese al pedido en plena sesión del Concejo para que se revele el nombre del concejal que tiene «40 pegas» en la Alcaldía a «punta de presión y extorsión», el presidente del órgano legislativo, Israel Alcócer descartó esta posibilidad.

“No me vas a amedrentar con querellas infundadas, ni me vas a extorsionar como estás acostumbrado a hacerlo. Antes de hacer querellas resuelva la denuncia pública de que tiene más de 40 pegas a punta de presión y extorsión”, señaló Alcocer el miércoles por la mañana, en conferencia de prensa.

Alcócer se manifestó de esta manera ante la insistencia de concejales de la oposición para que remita al ejecutivo municipal, la ley de contratos y convenios municipales para que esta norma sea promulgada y entre en vigencia.

Este jueves en sesión del Concejo, Manuel Saavedra pidió a Alcocer revelar el hombre del legislador “extorsionador”.

“Hay que mostrar transparencia, y lo primero que tenemos que hacer para mostrar transparencia es saber quién es el extorsionador, quién está negociando el voto de la gente y la confianza (…) por intereses personales y por pegas”, señaló Saavedra.

El concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), José Quiroz criticó que “se lancen dardos” pero no se dan nombres. “Vamos a pedir una reunión la próxima sesión que se aclare quién es el extorsionador”, señaló.

De Comunidad Autonómica (CA), Juan Carlos Medrano, señaló que Alcócer debería medir sus palabras o en su defecto hacer público el nombre de la persona a la que acusa.

“Estamos hablando de un proceso penal en caso de que esto se compruebe”, indicó.

Pese a la insistencia, durante su intervención en la sesión del Concejo, Alcocer respondió a Saavedra que no iba a revelar el nombre del concejal al que acusó.

“No hace falta que yo diga el nombre, él lo sabe por eso no me compete decir el nombre y no quiero más hacer polémica en esta situación”, concluyó Alcócer.