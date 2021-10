Prevén pago del desayuno escolar para el 2022 en Tarija

Ante la incertidumbre del pago en efectivo del desayuno escolar en Tarija, respectos a leyes que autoricen la transferencia de recursos económicos públicos a privados, desde el Municipio de Cercado prevén que la entrega de ese beneficio sea el año 2022.

Fuente: El País

La cuestión es que el Ejecutivo planteó hacer la entrega en productos, pero los padres de familia no aceptaron, pues, quieren dinero en efectivo. Es por eso que se presentaron proyectos de Ley ante el legislativo nacional, para tener un respaldo legal sobre esa modalidad de entrega, pero aún no hay una respuesta sobre ello.

Waldo Flores, secretario de Desarrollo Humano, lamentó la tardanza en la aprobación de la ley y advirtió que no quedará tiempo para los trámites administrativos donde también se debe contemplar el cierre de gestión que se hace en la primera quincena de diciembre.

Por lo cual, prevé que este beneficio se pague el año 2022. “Nosotros hemos propuesto que sea mediante productos locales, así reactivar la economía y ayudar a los productores locales, pero los padres de familia no aceptaron, quieren que sea en efectivo – comentó el Secretario –. Mientras no haya la ley que nos autorice, nosotros no podemos hacer el pago en efectivo”.