Procuraduría llega al 85% de revisión de actas electorales de 2019

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, indicó este jueves que el proceso de revisión y análisis de actas electorales de los comicios presidenciales de 2019 tiene un avance del 85% y se espera que este viernes llegue al 100%. Cuestionó que hasta la fecha representantes de la oposición estén ausentes pese a las invitaciones públicas, señala un reporte de la ABI.

Fuente: SNTV, ATB

“De las 34.555 que componen el universo de 100 por ciento de actas electorales que se van a analizar de las elecciones generales de 2019, hemos llegado a la fecha a 29.490 actas, es decir, hemos llegado a un 85%”, aseveró en conferencia de prensa.

La Procuraduría General del Estado inauguró el lunes el análisis y verificación de actas electorales para determinar si existió o no el supuesto fraude denunciado en 2019 por sectores de oposición que impulsaron el golpe de Estado.

“Este es un momento importante, puesto que, como ustedes pueden ver, hemos esperado los cuatro días a la gente que decía que había fraude y no vino, y a lo único que se dedica es a denigrar, a insultar; pero, no traen sus actas (…). No vienen porque tienen temor a la verdad, reitero, le tienen pánico a la verdad”, dijo el procurador Chávez.

Explicó que se prevé culminar con la labor de revisión este viernes después de hacer un análisis a las actas electorales que corresponden a los departamentos de Chuquisaca y Potosí

En las tareas técnicas de revisión y análisis, se usa una aplicación de red cerrada que se conecta al sistema de gestión de bases de datos de actas. Respecto a los insumos, equipos y logística, se cuenta con personal académico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Se tiene 40 revisores y revisoras, todos especializados en Informática y otro equipo experto en la Ley de Régimen Electoral.