Quién es Alex Saab, el vendedor de llaveros que se transformó en el testaferro de Nicolás Maduro y terminó extraditado a EEUU

Imagen de archivo de una mujer caminando frente a un mural que pide la liberación del empresario colombiano Alex Saab, en Caracas, Venezuela. 9 de septiembre, 2021 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Alex Saab se encuentra en un vuelo después de que Cabo Verde aprobara su extradición a los Estados Unidos, donde se lo acusa de un millonario lavado de dinero en nombre del dictador chavista, Nicolás Maduro. El de hoy es el segundo capítulo de una historia que comenzó cuando fue detenido durante una escala técnica de su avión en el país africano el 12 de junio de 2020, y que podría terminar con una condena de hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.

Saab es acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que el dictador Maduro y su régimen pudieran desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela. Junto con su socio Álvaro Pulido, quien se desconoce si ha sido también extraditado, Saab habría presuntamente transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o bajo su control. Podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.

En el último periodo, Saab pasó de ser el hombre que le permitió a Nicolás Maduro y al régimen venezolano amasar fortunas en corrupción a ser la persona capaz de poner contra las cuerdas al dictador chavista y a su círculo más íntimo . La preocupación en Miraflores es extrema desde la detención del empresario colombiano en Cabo Verde el año pasado, y aumentará aún más ahora con su extradición a EEUU.

¿Pero cómo fue que un vendedor de llaveros colombiano se convirtió un testaferro millonario?

En efecto, Saab comenzó como vendedor de llaveros y uniformes de trabajo en su Barranquilla natal. Allí conoció a Álvaro Pulido, el otro contratista del régimen venezolano y cuyo verdadero nombre es Germán Rubio. Saab y Pulido comenzaron a exportar al país vecino utilizando el polémico sistema preferencial de cambio CADIVI. En 2011, Saab participó en un acuerdo alcanzado entre los por entonces presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. En el acto donde se rubricaron las firmas, también estuvo Maduro, por ese entonces vicepresidente de Chávez. El convenio era para la construcción de viviendas prefabricadas. No obstante, a la prensa venezolana le llamó la atención que la compañía representada por Saab (Fondo Global Construcción) no tenía experiencia en construcción, y había sido constituido apenas días antes del acuerdo. “Aquel día, en una Caracas que todavía nadaba en la bonanza petrolera, ese personaje consiguió de golpe entre 500 y 600 millones de dólares”, indicó en su momento un artículo de la revista Semana.

Esas primeras sospechas, sin embargo, no frenaron el ascenso de Saab en la Venezuela chavista. Muerto Chávez en 2013, Maduro llega al poder y convierte al empresario barranquillero en su principal contratista.

Foto de archivo de Nicolas Maduro en una rueda de prensa en Caracas. Dic 8, 2020 (REUTERS/Manaure Quintero/)

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. La ex titular del Ministerio Público venezolano (MP), hoy exiliada en Colombia, lo relacionó con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

En los primeros años de Maduro en Miraflores, estas fueron algunas de las fortunas almacenadas por Saab: 120 millones de dólares provenientes de las asignaciones de dólares preferenciales en las denominadas “subastas Sicad”; otros 125 millones de dólares con contratos para la venta de materia prima a granel, como maíz, trigo o soja; y un acuerdo por 4.000 millones de dólares para la explotación petrolera con Trenaco, domiciliada en Colombia y Suiza, al frente de la cual estuvo el empresario colombiano Carlos Gutiérrez Robayo, consigna la revista Semana.

Por su parte, entre 2016 y 2018, la extensa red de Saab obtuvo contratos por cerca de 1.500 millones de dólares a nombre de Group Grand Limited -registrada en Hong Kong- y Asasi Food Fze -inscrita en Emiratos Árabes Unidos-. Esas compañías no solo firmaron acuerdos con el régimen venezolano para las cajas Clap, también lo hicieron para suministrar medicinas, repuestos y hasta juguetes.

Este es el avión del Departamento de Justciia de EEUU minutos antes de despegar con Alex Saab a bordo Este es el avión del Departamento de Justciia de EEUU minutos antes de despegar con Alex Saab a bordo

Todo este esquema requirió de sofisticadas estructuras financieras. Saab y sus socios movieron decenas de compañías en Emiratos Árabes y Turquía; realizaron movimientos bancarios en países como Suiza, Rusia, Bulgaria o Antigua y Barbuda. Además de naciones africanas y más recientemente Irán.

Además de Group Grand Limited, la información que manejan las autoridades norteamericanas también vinculan a Saab como firmas como Sun Properties LLC (en Delaware, EEUU) y Mulberry Proje Yatirim, en Turquía. Panamá y Emiratos Árabes Unidos son las que más firmas investigadas albergan, con tres cada una. Por último, hay dos firmas colombianas en la mira del FBI y la DEA: Fondo Global de Alimentos LTDA y Emmr & CIA.

Esta extensa red contó además con el aval y la cooperación de Cilia Flores, esposa de Maduro, y sus hijos, conocidos como “los Chamos ”. Por ese motivo, en julio de 2019 el Departamento del Tesoro sancionó a los tres hijos de Flores: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores. Los tres son acusados de recibir sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano.

Junto a ellos fueron incluidos en la lista negra de Washington Saab, Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, Isham Ali Saab Certain, Shadi Nain Saab Certain, Mariana Andrea Staudinger Lemoine y José Gregorio Vielma Mora. Éste último es ex gobernador del estado Táchira, involucrado en estos casos de corrupción que investiga el gobierno norteamericano.

