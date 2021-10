Reapareció Tom Cruise: nuevas fotos alimentan las especulaciones de que el astro de Hollywood se retocó la cara

Tom Cruise en el aeropuerto de Los Ángeles (TheImageDirect.com) Tom Cruise en el aeropuerto de Los Ángeles (TheImageDirect.com)

Luego de unas imágenes que se volvieron virales a principios de esta semana, Tom Cruise reapareció públicamente en unas fotos que siguen alimentando las especulaciones de que se habría retocado el rostro.

Las instantáneas difundidas por el Daily Mail muestran al actor de 59 años aterrizando en Los Ángeles después de pilotar su propio avión, antes de hacer una salida rápida en su motocicleta.

Al igual que cuando estaba viendo el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en San Francisco con su hijo Connor Cruise, el rostro del actor luce un tanto hinchado.

Las instantáneas difundidas por el Daily Mail muestran al actor de 59 años aterrizando en Los Ángeles después de pilotar su propio avión, antes de hacer una salida rápida en su motocicleta (Foto: TheImageDirect.com) Las instantáneas difundidas por el Daily Mail muestran al actor de 59 años aterrizando en Los Ángeles después de pilotar su propio avión, antes de hacer una salida rápida en su motocicleta (Foto: TheImageDirect.com)

Desde el fin de semana, Tom Cruise está dando lugar a todo tipo de comentarios en las redes. La estrella asistió a un juego de béisbol durante el fin de semana, y las imágenes del actor llevaron algunos a especular que se había sometido a una cirugía estética o a inyecciones conocidas como “fillers”.

“¿Qué te has hecho?” y “¡Deja de ponerte basura en la cara, por favor!”, escribieron algunos usuarios de Twitter, ante la posibilidad de que la abultada mandíbula que parece tener el actor, que en julio cumplirá 60 años, tenga que ver con una inyección de bótox.

Algunos usuarios especularon que Cruise se habría realizado una intervención estética o un tratamiento de belleza que le había causado una reacción alérgica. Asimismo, otros aseguraron que se trataba de un aumento de peso por lo que decidieron defender al actor.

La estrella asistió a un juego de béisbol durante el fin de semana, y las imágenes del actor llevaron algunos a especular que se había sometido a una cirugía estética o a inyecciones conocidas como “fillers” (Foto: AP /Jeff Chiu) La estrella asistió a un juego de béisbol durante el fin de semana, y las imágenes del actor llevaron algunos a especular que se había sometido a una cirugía estética o a inyecciones conocidas como “fillers” (Foto: AP /Jeff Chiu)

“¿Tom se hizo algo en la cara o ha ganado algo de peso?”, “¿Qué diablos le pasó en su cara?, “¿Tiene una reacción alérgica?”, fueron otros de los mensajes de las internautas. Otros, sin embargo, defendieron al actor, alegando que simplemente son rasgos de la edad.

Ante la gran cantidad de comentarios sobre el aspecto de actor, apuntando a una posible subida de peso, también hay quienes criticaron la gordofobia latente en este tipo de opiniones. “Estoy harto de que Twitter critique a la gente por sus fluctuaciones de peso. A la gente se le permite subir y bajar de peso, ¡dejen de ser gordofóbicos!”, escribió un usuario.

Aunque hasta el momento ni el intérprete estadounidense ni nadie de su equipo de comunicación ha dicho algo acerca de lo que le pasó a Cruise en el rostro, lo que sí es que ese día pasó una agradable tarde de padre e hijo.

Ricky Martin causó polémica debido a supuestos arreglos estéticos que se habría realizado en el rostro, luego de una entrevista (Fotos: Captura de Pantalla/EFE) Ricky Martin causó polémica debido a supuestos arreglos estéticos que se habría realizado en el rostro, luego de una entrevista (Fotos: Captura de Pantalla/EFE)

Algo parecido ocurrió hace unas semanas cuando Ricky Martin causó polémica debido a supuestos arreglos estéticos que se habría realizado en el rostro.

En un promocional para su próximo concierto en el hotel MGM de Las Vegas al lado de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, el boricua lució con las facciones del rostro hinchadas, lo que hizo que su imágen se viralizara en internet.

Las reacciones ante la apariencia del cantante no se hicieron esperar, pues de inmediato hubo quienes afirmaron que se “puso relleno” en el rostro para eliminar las arrugas, mientras que algunos más hablaron acerca de un presunto comunicado por parte de sus representantes donde se afirmó que había sufrido una reacción alérgica.

Debido a los numerosos rumores acerca de su rostro, el cantante decidió aclarar su situación con su propia voz por medio de su cuenta de Instagram, donde le dijo a sus fans lo que en verdad había pasado.

“Hola familia ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque presuntamente yo me hice algo en la cara; pero miren, ¡tengo líneas!, si me pongo botox o si me pongo fillers se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, afirmó el cantante.