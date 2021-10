Rebeca Delgado: «El de Arce es un gobierno transitorio, el rey detrás del trono es Evo Morales»

Fuente: paginasiete.bo

Mery Vaca / La Paz

La librepensante Rebeca Delgado dice que nunca renunció al MAS porque nunca fue del MAS. Ella se desempeñó como constituyente, delegada presidencial en Cochabamba, viceministra, diputada, presidenta de la Cámara de Diputados y presidenta del Parlamento Andino, todo eso durante el gobierno de Evo Morales, pero comenta que nunca militó en el partido. De hecho, de esa forma se zafó de firmar una carta de renuncia sin fecha con la que el MAS pretendía amarrar a sus constituyentes cuando empezaba la Asamblea, allá por el año 2006.

Ese fue el primer signo que Delgado percibió como “vulneratorio de los derechos”, al que luego se sumarían varios otros, hasta que finalmente renunció al cargo de jefa de bancada del MAS en Diputados el 2010 mientras era marginada por el partido, junto al denominado grupo de “librepensantes”.

Delgado luego intentó postular a la Alcaldía, pero el MAS le puso una zancadilla definitiva. Ahora está dedicada a la actividad docente en la Universidad Católica de Cochabamba, donde dicta la materia de derecho constitucional para los aspirantes a abogados y la materia de derechos humanos y ciudadanía para los futuros comunicadores. Como ciudadana todavía hace política, pero no partidaria. Participa de colectivos locales y, en la crisis del 2019, estuvo en la calle como miles de bolivianos bloqueando para que Evo Morales renunciara a la Presidencia.

¿Además de esa carta sin fecha, qué cosas más vio en el MAS que no le gustaron?

Las cosas venían como órdenes, no había ningún tipo de debate. Ya en la Constituyente, la primera dificultad que tuve fue con el propio presidente Morales, porque ellos querían hacer un acuerdo con el MNR para tener los dos tercios. Ahí me di cuenta que no había ideología política, que iba a ser una negociación. Yo creía que no era lo correcto porque no estábamos para ir a hacer una reforma, queríamos cambiar el orden de las cosas, hemos creído en el Estado Plurinacional, en el pluralismo en todos los ámbitos, pero luego nos dimos cuenta que el presidente Evo Morales no tenía eso como parte de una conciencia, solo era una pantalla, era cáscara. Cuando yo fui diputada me di cuenta que la principal oposición que teníamos para (aplicar) la Constitución era el MAS, pero no eran los originarios, era la cúpula que siempre denuncié. Por ejemplo, Héctor Arce nunca creyó en el Estado Plurinacional, creía que era retórica, había gente racista dentro de la cúpula, discriminadora, y que quería simplemente el apoyo de las mujeres y los indígenas, como pantalla. El motivo de mi renuncia de jefa de bancada fue precisamente la Ley de Deslinde Jurisdiccional porque me opuse a esta ley, hasta hoy creo que es inconstitucional, preferí renunciar y no aprobar esa ley.

Se fue acusada de ser una librepensante. ¿Sigue siendo una librepensante?

Creo que el pensar de manera libre, que lo único que te juzgue sea tu conciencia y antes que tu conciencia te juzgue Dios, me dio la posibilidad de tener esa fortaleza. Hoy mismo no entiendo cómo pude enfrentarme ante a un poder que en un momento me causó mucho daño. Hubo un momento en que la cámara éramos más de 35 disidentes, entre senadores y diputados.

Después de terminar su gestión, intentó ser candidata a alcaldesa, pero el MAS la vetó. ¿Cómo fue ese veto?

Fue con una circular. Como ya éramos muchos, ellos ya tenían miedo que varios librepensantes íbamos a postular a alcaldías y gobernaciones. Primero me hicieron un problema porque no tenía personería jurídica, llené libros, logré recolectar las firmas para participar a nivel municipal, fue toda una hazaña, pero no me querían dar la sigla, tenía que hacer un acuerdo. Como Cochabamba necesitaba un alcalde que salga de la unión, tres fuerzas políticas se unieron (UCS, FRI y UN) y sacamos la sigla Único, unidos por Cochabamba, pero después sacaron la circular para eliminar mi candidatura aplicando supuestamente el artículo 235 de la CPE con el argumento de que no había residido de manera permanente en Cochabamba, lo cual era inadmisible. Después me dio la razón el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

¿Esto quiere decir que no se puede hacer política si no es dentro del MAS?

No, yo creo que se puede. No diría que es un tema del MAS. Pude ver de muy cerca las otras fuerzas políticas, que se acercaban para que yo sea candidata, vi bastantes funcionalismos, en algún momento la verdadera oposición del MAS fuimos los disidentes, formamos un grupo grande, donde estaban Damián Condori, Lucho Alfaro. En algunos de los casos como Damián Condori siguieron, finalmente él es gobernador.

¿La resolución de las NNUU sobre su caso implicó alguna responsabilidad del Gobierno?

Si bien hemos ganado, desde el 2018, ya son tres años en los que hemos tenido reuniones con el procurador (Pablo) Menacho (MAS), que vino a Cochabamba para las elecciones del 2019. Por orden de alguien querían hacer las paces (ríe). Ya habíamos avanzado de acuerdo a las directrices de las Naciones Unidas en la satisfacción pública que se iba a hacer, actos en el Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, la publicación de la resolución en otros idiomas, la capacitación a la gente para que no se vulneren derechos políticos, pero con los problemas del 2019 todo quedó truncado. Después conversé con el gobierno transitorio, con el procurador Cabrera y él dijo que iban a cumplir, pero igual hubo alguna orden superior, pienso que fue Arturo Murillo y Jeanine Añez, que siempre fuimos oposición. Finalmente, con la subprocuradora, ya en la gestión de Wilfredo Chávez, avanzamos bastante bien y de repente salió una carta que decía que no iban a reconocer que sea vinculatorio el dictamen del Comité de Derechos Humanos. Eso significa que el Estado boliviano considera que los tratados internacionales de DDHH no son vinculantes para el país, ese es un precedente muy negativo.

¿Este reconocimiento es también económico?

Es también económico, reparación de todos los gastos judiciales, en fin.

¿Dice algún monto?

Existió un monto, no recuerdo cuánto fue lo último que pusimos.