Revelaron la grabación de la llamada al 911 después de la tragedia en la película de Alec Baldwin

Horas después de la tragedia que ocurrió durante la filmación de una película de Alec Baldwin, un audio de poco más de tres minutos de la llamada al teléfono de emergencia 911 de Estados Unidos brindó más detalles del desconcierto que se vivió en el set tras el hecho.

En primera instancia, una supervisora del guion fue la que llamó al 911. Claramente asustada, la mujer cuenta que dos personas resultaron heridas luego de que se disparara una pistola que supuestamente tenía balas de salva y pide ayuda inmediata.

“Tenemos dos personas que accidentalmente recibieron un disparo en un set de filmación con un arma de utilería. Necesitamos ayuda inmediatamente. Bonanza Creek Ranch. Vamos…”, se escucha decir a la mujer en el rodaje.

La operadora primero le dice que se mantenga tranquila y le pregunta si sabe qué objeto salió disparado del arma, si una bala real o no, y la mujer no tiene claro qué responderle. “No tenemos… no puedo decirle eso. Tenemos dos heridos por unos disparos en una película”, le contesta.

Tampoco pudo aclarar si había una “hemorragia grave” porque “salió corriendo del edificio” después de que Halyna y Joel recibieran los disparos.

Mientras espera, la supervisora de guion se queja de que otra persona que forma parte de la producción debía controlar las armas.

A continuación, un hombre tomó el teléfono y la operadora le pregunta por la severidad de las heridas. El trabajador no supo qué responderle y le contó a la operadora que había dos personas heridas, que un médico estaba atendiéndolos y que la atención médica era urgente. Además les dijo que los dos estaban concientes.

Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando, al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada.

Además de la mujer fallecida, identificada como Halyna Hutchins, de 42 años, los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza, de 48, que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St. Vincent, en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EEUU).

Unas fotografías publicadas por el diario local Santa Fe New Mexican muestran a Baldwin angustiado en la puerta de la oficina del Sheriff de Santa Fe, donde según ese medio fue interrogado sobre el suceso.

El incidente ocurrió en torno a las dos de la tarde en el Rancho de Bonanza Creek, donde se filmaban varias escenas del ‘western’ “Rust”, en el que Baldwin ejerce de productor además de protagonista.

La oficina del Sheriff ha abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado y qué tipo de proyectil tenía el arma, que no se sabe si se utilizó durante la grabación de una escena o en un ensayo.

Por el momento, las autoridades descartan presentar cargos criminales.

El accidente recuerda a la muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, durante otra grabación en 1993.