Roban Bs 2.000 a una mujer que iba a comprarse medicamentos para su diabetes

Fuente: Unitel

Otro hecho de inseguridad se registró durante la mañana de este viernes en el antiguo mercado La Ramada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Antisociales cortaron la cartera a una adulta mayor y se llevaron Bs 2.000.

La mujer cuenta que ella había recibido ese dinero por parte de su hija que trabaja en el exterior del país, era para comprar medicamentos, además de una cocina y una garrafa.

“Mi hija me mandó plata, unos dos mil bolivianos. Me mandó para que compre remedios, soy diabética y también hipertensa. El dinero era para compra una cocina y una garrafa, me tironearon la cartera, la cortaron y corrieron”, explicó la víctima.

En la cartera tenía su celular, sus documentos y también una receta que debía comprar para enviar al exterior. Entre lágrimas pidió ayuda a la población. “Me dejaron sin un peso, quisiera que la gente me colabore, tengo tres chicos y no tengo dinero ni para comprar almuerzo”, dijo.