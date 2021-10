Robos virtuales: ASFI apunta a clonaciones y el Banco Unión dice que sus apps son seguras

Fuente: Página Siete / La Paz

Ante la denuncia de que al menos 14 personas sufrieron robos virtuales de sus cuentas, el director de la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), Reynaldo Yujra, dijo que las entidades financieras son seguras y que nada tienen que ver con los hechos denunciados. La autoridad apuntó a los chips y a ciberdelincuentes que clonan contraseñas de los clientes. El Banco Unión (BU), por su parte, aseguró que sus aplicaciones son seguras y que cumplen estándares internacionales de seguridad.

“Todos los casos lamentablemente tienen que ver con clonaciones o ataques realizados a los dispositivos electrónicos y de esa manera enfáticamente negamos que se haya presentado una situación de ataque virtual (al BU)”, sostuvo Yujra en Bolivia Tv. La autoridad recomendó a los ciudadanos tener cuidado en la administración de sus claves de acceso en operaciones y transacciones a través de sus dispositivos electrónicos y digitales, a objeto de evitar la afectación de sus cuentas bancarias por motivos de clonación y/o hackeo de sus líneas de telefonía celular.

Yujra advirtió que en algunas transacciones virtuales existen riesgos. “Cuando se usa un aplicativo entra en concurso un tercer agente, que es la entidad telefónica; por lo tanto, ahí es que se están generando estas vulnerabilidades en la manipulación del celular, la tablet, la computadora, etc.”, indicó la autoridad, quien luego admitió que esta última área no es de su ámbito de competencia. “No podríamos hacer mucho más que expresar al director de la ATT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes) que tome previsiones del caso”, afirmó.

Para Yujra, los robos que cometieron los ciberdelincuentes son también una consecuencia de cierto descuido de los clientes. “Esos casos tienen que ver también con el descuido de los usuarios en la administración de sus claves de acceso al momento de utilizar los aplicativos instalados en sus dispositivos celulares”, apuntó el director.

Página Siete denunció ayer que al menos 14 clientes del banco estatal fueron víctimas de robos virtuales de sus cuentas por un monto aproximado de 638 mil bolivianos desde mayo. Una de las técnicas delincuenciales es precisamente la suplantación temporal de la línea de celular del cliente para hacer los retiros de dinero.

La autoridad rechazó “enfáticamente” un supuesto ataque o robo virtual en entidades financieras, en específico el BU, y aclaró que “los casos aludidos no son atribuibles a fallas o vulnerabilidades en los sistemas de información de dicha entidad, sino a situaciones de ataque a las líneas de telefonía celular de las personas afectadas”, según un boletín enviado por esa instancia.

A través de un comunicado oficial, el Banco Unión informó que todos sus servicios digitales de UNINet Plus y UNIMóvil Plus “cuentan con altos estándares internacionales de seguridad, monitoreados permanentemente por personal propio especializado en seguridad informática y sujetos a pruebas externas de evaluación”, y añade: “nuestros niveles de seguridad evitan que cualquier funcionario o persona externa tenga acceso al registro de nombres de usuario y contraseña de nuestros clientes”.

El BU recordó que los datos personales, número de PIN, nombres de usuario, contraseñas, códigos token y otra información sensible son de responsabilidad personal y no deben ser compartidos bajo ninguna circunstancia por ningún medio. “Asimismo se debe evitar el ingreso a links desconocidos y la instalación de aplicaciones no verificadas”, complementa.

Yujra puntualizó que las entidades del sistema financiero boliviano cuentan con sistemas de información que cumplen con estándares internacionales de seguridad, y cumplen con los requerimientos de la normativa regulatoria.

“Es absolutamente seguro, nosotros como órganos reguladores y como institución dependiente del Estado damos fe pública de que el sistema financiero goza de una solidez y seguridad. El ciudadano puede estar tranquilo de que sus depósitos están adecuadamente administrados”, enfatizó la máxima autoridad de la ASFI.

Yujra sostuvo que el sistema financiero administra más de 13 millones de cuentas, “lo que significa que estos casos (los 14) son absolutamente aislados y no se puede generar a partir de ello una especulación”, aseguró la autoridad.

El Banco Unión recomendó ayer a todos los clientes del sistema financiero nacional a extremar el cuidado de su información personal “ante el acecho de ciberdelincuentes que utilizan las redes sociales para obtener datos personales y confidenciales de la población, para luego perpetrar sus delitos”, dice el comunicado.

