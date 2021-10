Rojas: «Mi sueño es ser campeón de la Copa América de talla baja»

“Mi máxima aspiración es ser campeón de la Copa América de fútbol sala de talla baja”, asegura Rudy Rojas Terceros, quien integra la selección nacional que se prepara para jugar este torneo en Perú y otro en Buenos Aires, Argentina, en noviembre.

Rojas es un deportista que se destaca en la selección nacional de talla baja, destinada a personas que tienen acondroplasia. También es un mariachi con muy buena voz.

—¿Cuál es su máxima aspiración como jugador?

—Es ganar el título de la Copa América y del mundial. Quiero llevar el nombre de mi país a lo más alto del podio.

—¿A qué edad comenzó a jugar?

—Comencé a jugar desde que estaba en la escuela, porque me gustaba mucho el fútbol, pero por mi físico no me tomaban en cuenta para formar algún equipo.

—¿Cómo llegó al equipo nacional?

—El año 2019, me enteré de que había una selección de fútbol de salón de talla baja y me comuniqué con la coordinadora, Olivia Ojopi, quien me invitó a formar parte.

—¿Cuántas veces ha integrado la selección?

—Desde 2019, (dos años), soy parte de la selección boliviana de fútbol de talla baja.

—¿Se ha confirmado la Copa América en Perú?

—Por problemas de la pandemia de Covid-19, no se fijó aún la fecha, pero nosotros seguimos entrenando pese a eso, primero con miras a un amistoso internacional en Buenos Aires, Argentina el próximo mes de noviembre.

—¿Será su primer torneo internacional?

—No, la Copa América será mi segundo torneo internacional, ya que en 2019 jugué un torneo triangular en Santa Cruz, integrando el equipo nacional como defensor central frente a las selecciones de Chile y Argentina.

—¿Cómo evalúa el trabajo de la selección nacional de fútbol sala?

—Es bueno, ya que contamos con un experimentado director técnico, Claudio Chacior, y el profesor Mario Gutiérrez, los cuales nos dirigen en los entrenamientos.

—¿Con qué respaldo económico cuenta, para concurrir a las prácticas?

—Antes de cada microciclo de entrenamiento en Santa Cruz, busco patrocinadores para pagar mis gastos de transporte en las tiendas comerciales, gimnasios, agencias de viajes y amigos.

—Cuéntenos cómo incursiona en la música y que grupos integra.

—Me gusta la música desde que estaba en el colegio, donde primero aprendí a tocar la trompeta en la banda de guerra y también cantaba en los actos cívicos y después me dediqué a cantar. Ahora integró el grupo mariachi Carimbo, de Cliza y también canto en otros grupos de mariachis cundo me llaman.

—¿Cómo combina su tiempo: la práctica de fútbol y la música?

—Los entrenamientos de fútbol, en los microciclos cada fin de mes en Santa Cruz y los días restantes cada jugador en su ciudad. En mi caso particular, organizo bien mi tiempo: por las mañanas voy al gimnasio y por las tardes trabajo con los mariachi.

—¿Qué logros ha obtenidos?

—Como músico, ocupé el segundo puesto con la banda Cocos Locos en el concurso Santa Cecilia 2019 y el primero, el año pasado.

—¿Desea agregar algo más?

—Agradecer a las personas que me ayudan para mis gastos de viaje a mis entrenamientos que son: Gimnasio Élite, agencia de viajes Santiago Tours, Farmacia Ortega y a Milton Velásquez.

2 veces en la Copa América

Bolivia participa por segunda vez en un torneo internacional. En 2019 se jugó un triangular con Chile y Argentina, en Sant a Cruz.