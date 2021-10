Santa Cruz: Gabinete Municipal reconoce la amenaza de que se viva una semana de movilizaciones, pero respalda al alcalde interino

Este martes, el Gabinete Municipal, compuesto por los representantes de las ocho secretarías de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, se pronunciaron sobre la ausencia del alcalde Jhonny Fernández y negaron que exista un vacío de poder, pues en el cargo quedó su hijo, el concejal Miguel Fernández Rea, quien ha tomado las riendas del municipio en una semana conflictiva por las protestas de diferentes sectores.

Jhonny Fenández solicitó una licencia de ocho días por un viaje a Estados Unidos. Mientras que el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, también viajó al país estadounidense para participar de un taller de capacitación, lo cual le impidió ocupar la silla edil de manera interina.

Es así que tras una votación en el Concejo se eligió a Miguel Fernández como alcalde interino en suplencia de su padre. Esta determinación fue apoyada por los miembros de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento al Socialismo (MAS), pero fue criticada por la bancada de Comunidad Ciudadana – Autonómica (C-A) y por Demócratas.

“No es responsable que ambos (Jhonny e Israel) se vayan en una semana en la que aparentemente va a subir (el precio de) la carne, en la que los transportistas anuncian medidas de presión y en la que nos devuelven la ley de contratos. No es una semana sencilla, pero da la impresión que es más fácil mandarse a cambiar, desaparecer y apagar la luz”, lamentó Saavedra.

Los dirigentes de los transportistas también observaron el viaje de Fernández cuando están en plena movilización. La primera medidala realizarán mañana, con manifestaciones en el tercer, segundo y primer anillo de la ciudad, según explicó el dirigente Mario Guerrero a EL DEBER.

Guerrero dijo que están pidiendo al Ejecutivo municipal que se retire el sistema de buses de transporte rápido (BRT) y se anule la ley 1216 de movilidad urbana, de lo contrario entrarán en un paro de 24 horas el jueves.

Junto al alcalde interino

El Gabinete Municipal reconoció que Santa Cruz de la Sierra está pasando por una semana con movilizaciones, pero aseguró que el alcalde interino tiene la misma potestad que Jhonny para llamar al diálogo con los transportistas y evitar un paro en la capital cruceña. Además, añadieron que las ocho secretarías están trabajando constantemente en las recomendaciones que dejó la autoridad edil, antes de su viaje.

La Secretaría de Movilidad Urbana anunció que intentarán dialogar con los transportistas para evitar un paro el jueves

“Ayer tuvimos una reunión con el alcalde y se llegó a un acuerdo con los transportistas, pero nos sorprende la actitud de un sector que trata de parar. Ellos están en todo su derecho de manifestarse, pero debemos solucionar este tema dialogando”, dijo Mario Franco, secretario de Movilidad Urbana.

Según Franco, algunos transportistas quieren que se anule la ley 1216 con la intención de subir el precio del pasaje, lo cual dijo que no se permitirá, pues las familias cruceñas recién se están recuperando de la crisis generada por la pandemia a causa del coronavirus.

Por su parte, Ariel Lino, secretario de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, informó que se realizó un operativo de control de precios de la carne en el antiguo mercado Abasto, en coordinación con el Viceministerio de Defensa al Consumidor.

“Hemos hecho un control del precio de la carne y se ha verificado que estaban acorde a lo establecido. Además, realizamos la verificación de la calidad del producto y el peso exacto de las balanzas. De esta manera, seguiremos trabajando para evitar que se suba el precio de la carne en los mercados”, agregó.

Además, desde el Gabinete Municipal también anunciaron que se realizará un control terrestre y aéreo en la zona del cordón ecológico para controlar la extracción de áridos. Se hizo saber, además, que todas las secretarías de la Alcaldía continuarán desempeñando sus funciones durante la ausencia de Jhonny Fernández.