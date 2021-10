Se dará prioridad a las personas vacunadas para ingresar al Cementerio de Sucre

El alcalde Enrique Leaño adelantó la medida de seguridad que se aplicará durante la festividad de Todos los Santos

El Cementerio General de Sucre recibe los últimos retoques de cara a la festividad de Todos los Santos.



Carlos Rodríguez/CORREO DELSUR

Ante el incremento de contagios de coronavirus de los últimos días, la Gobernación de Chuquisaca planteó el pasado viernes que los municipios exijan el carnet de vacunación anticovid para el ingreso a los cementerios durante la festividad de Todos los Santos.

Este lunes, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, sostuvo una reunión con autoridades del Gobierno departamental para analizar esta propuesta y marcó la posición de la municipalidad.

Leaño adelantó que la Alcaldía exigirá el carnet de vacunación para el ingreso al Cementerio General de Sucre, pero esta medida no implica la prohibición de la entrada a las personas no inmunizadas, que recién podrán visitar el camposanto cuando no haya vacunados.

“No va a entrar el ciudadano sin carnet (de vacunación), pero no porque le estemos prohibiendo, sino porque estamos cuidando al que está dentro y necesita ese respeto. Cuando toditos salgan, el ciudadano que no está vacunado va a poder entrar solito o con las personas no vacunadas, entonces esa es la lógica para que no ingresemos en un tema de que se le ha prohibido”, explicó el Burgomaestre en un contacto con periodistas.

Enfatizó que la vacunación no es obligatorio, pero indicó que se trata de una responsabilidad de los ciudadanos, más aún cuando hay vacunas disponibles para toda la población en la ciudad.