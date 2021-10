¿Sebastián Reyes jugará en Bolívar?

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El director técnico de Bolívar Antonio Carlos Zago habló ayer de la posibilidad de que Sebastián Reyes vista la casaca de la Academia, la próxima temporada.

“Es un jugador de la Selección, es un jugador importante pero no me dijeron si está arreglado o no con él”, explicó el entrenador brasileño que superó los tres meses en el banquillo de la Academia.

“Nosotros para el próximo año, como pasa en cualquier equipo, tenemos jugadores van a salir y jugadores van a llegar. Hay que terminar bien el año y conseguir un cupo en la Copa Libertadores”, añadió a Tigo Sports.

El director técnico resaltó el triunfo de su equipo (3-0), anoche ante Real Santa Cruz. “Era un partido importante para nosotros, hace un año que no ganábamos acá. Creo que hemos hecho un buen partido, nos llevamos a casa los puntos y nos metemos en la cuarta posición, siempre soñando con pelear por el título”, apuntó.

En el análisis sobre su estadía en la Academia, Zago resaltó que “los jugadores tienen que ponerse en su sitio, el entrenador en su sitio también, así que el inicio no sé si los jugadores estaban mal acostumbrados o no, yo hice mi trabajo desde que llegué aquí, eso es lo más importante. Leo (Ramos) siempre aporta, es un jugador importante, como es Ábrego, Bruno y Menacho, a todos los trato igual, ellos han tenido las oportunidades”.