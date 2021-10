Sectores del transporte rechazan el paro y se desmarcan de la posición expresada por el Sindicato 14 de Noviembre

“Vamos a cubrir las rutas que abandonen”. Las posiciones están marcadas en el transporte público entre quienes apuntan al paro y quienes respaldan la ley municipal 1216. La Federación Departamental del Transporte de Santa Cruz, liderada por David Alanoca, rechaza la medida de presión anunciada por el Sindicato 14 de Noviembre que aglutina a los choferes asalariados y asegura que saldrán a trabajar y atender las rutas que queden sin servicio.

Una posición más moderada asume Ronald García, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas del Transporte de Santa Cruz. García confía en el trabajo que se desarrolla en las mesas técnicas para alcanzar un equilibrio entre municipio y transportistas.

El transporte público está dividido. Hay disconformidad en este gremio por la Ley Municipal 1216, que regula la movilidad urbana en la ciudad. El BRT es otro de los factores que acentúan el desacuerdo.

Durante la mañana de este viernes, el sindicato 14 de Noviembre manifestó su rechazó a la normativa promulgada a finales de 2019 y convocó a un paro para el miércoles de la próxima semana. Mario Guerrero, portavoz del sindicato, postergó hasta el lunes la confirmación de las acciones de presión que asumirán.

Por el contrario, Alanoca solicita al Concejo la aplicación de la ley que “reconoce a más de 36.000 afiliados como parte del transporte público”.

Tras una reunión con las 48 instituciones que se agrupan en la Federación Departamental del Transporte de Santa Cruz se acordó salir a trabajar el miércoles.

“Vamos a trabajar, vamos a cubrir las rutas que abandonen”, insiste Alanoca. Ante todo, defiende la atención a la población como principal argumento para oponerse al paro.

Desacuerdos por el BRT

La postura ante el futuro del BRT también opone al sindicato y a la federación. Mientras que Guerrero solicita la anulación del proyecto y la retirada de los cordones como anunció en campaña el alcalde Jhonny Fernández, Alanoca considera que el BRT supone el “desarrollo para Santa Cruz. Santa Cruz necesita una ciudad ordenada, no más caos. Ellos no quieren acatar las normas, no quieren entrar al reordenamiento”.

Fedectrans representa a micros, trufis, mototaxistas y parte del transporte pesado. Como organización tiene sus observaciones a la ley 1216, pero confía que éstas podrán ser analizadas en las mesas de trabajo convocadas por el municipio.

“Dimos un plazo de 72 horas y el alcalde nos convocó antes del plazo”, indica García como señal de buen augurio. La exigencia se centra en el pedido de seguridad jurídica al sector con concesiones de línea por un tiempo prolongado.

“Nos prometió concesiones de 20 años, con posibilidad de renovación por otros 20 años, como los mercados”, asegura García.

Fedectrans registra más de 70.000 afiliados en el departamento y también muestran su rechazo al paro mientras avancen las gestiones en las mesas técnicas.