Sedes realiza feria de salud por el “Día Nacional del Agua y Saneamiento” en Santa Cruz

Prevención. Es importante no derrochar el agua, no se debe lavar los autos con la manguera encendida y el jardín se tiene que regar con una cubeta para no desperdiciar el agua.

Fuente: Gobernacion de Santa Cruz

En el “Día Nacional del Agua y Saneamiento”, la Unidad de Salud Ambiental realizó una feria educativa en la Plaza de la Villa 1ro de Mayo, en compañía de la Subalcaldía del DM-7 y las diferentes cooperativas de agua de Santa Cruz, hicieron conocer a la población la importancia del uso racionalizado de este líquido vital para los cruceños.

Carlos Coronado, Gerente de la Unidad de Salud Ambiental, informó que cada 29 de octubre se celebra en “Día Nacional del Agua y Saneamiento”, y el objetivo es crear conciencia en la población demostrando la importancia de su uso racionalizado para que los sistemas de agua potable lleguen a ser sustentables y de calidad para el consumo humano.

Coronado resaltó que trabajan bajo los lineamientos en base al control de la calidad del agua de consumo humano, el manejo de residuos infecciosos, el impacto ambiental (suelos y aire) y la toxicología humana por el uso de plaguicidas en los sembradíos para prevenir los riesgos ambientales y promover los cuidados para la salud de la población.

La autoridad en salud explicó que el 40% de las enfermedades que afectan a los niños se relacionan con la falta de acceso al agua segura, la falta de alcantarillado, la contaminación del aire interior y exterior, la exposición a químicos y metales.