Sellan compromiso para reforzar personal de terapias y estrategias de vacunación

La reunión entre el Ministerio de Salud y los representantes de las gobernaciones del país, resolvió mejorar los servicios de terapia con personal, además de buscar modos para una mayor cobertura de vacunación. Se busca frenar la cuarta ola

Jessica Vega Muñoz

Las autoridades nacionales y regionales acordaron mantener los contratos del personal de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y diseñar estrategias para aumentar la cobertura de vacunación. Esas fueron las principales conclusiones de la reunión entre el Ministerio de Salud y Deportes y los gobiernos subnacionales para evitar el impacto de una cuarta ola.

En el documento de conclusiones el Gobierno se compromete a contratar 1.816 médicos Aisem (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico) para que atiendan a los pacientes en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel, además de extremar la vigilancia epidemiológica mientras que las gobernaciones y municipios deberán ajustar estrategias para aumentar las coberturas de vacunación.

“En el tema de recursos humanos se procederá a mantener los 1.816 contratos para continuar reforzando las unidades de cuidados intensivos e intermedios, cifra que podrá ser ampliada en función de la evolución de la pandemia”, dijo el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

Aclaró que actualmente hay varios contratos vigentes en los departamentos, pero a pesar de ello, el ministerio está tomando la previsión de garantizar más personal y en base a las necesidades no descartan en ampliar esa cantidad de contratos anunciados.

Los gobiernos subnacionales, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra Covid-19 consensuado, deberán elaborar de manera urgente sus respectivos planes departamentales y municipales en base a los lineamientos del mismo, señala el acuerdo.

Puntos de vacunación

La autoridad resaltó que con la apertura de los centros masivos de vacunación en coordinación con los servicios departamentales de salud (Sedes), universidades, programas ministeriales, nacionales y otros aliados, se logró que el 62,9% de la población vacunable reciba su primera dosis y el 53,2% su segunda dosis. “Si bien nos muestran que vamos protegiendo a los bolivianos con la vacunación, también nos recuerda que debemos seguir implementando diferentes estrategias para conseguir incrementar nuestras coberturas”, expresó Auza.

El ministro aclaró que el manejo eficiente de las vacunas permitió aplicar la tercera dosis a las personas mayores de 18 años. Resaltó que el trabajo eficiente en el transporte, la distribución y la cadena de frío evitó la pérdida del 10% de las vacunas, a pesar de que es el margen permitido a escala internacional.

Los informes epidemiológicos muestran que hay un incremento de casos en algunos departamentos. “Este efecto probable es por la vacunación o inmunidad por enfermedades anteriores”, sostuvo.

Alerta con los resfríos

El diagnóstico precoz para una atención oportuna es lo que buscan las autoridades, para contener el contagio del Covid-19. El ministro de Salud, afirmó que en esta epidemia todo resfrío debe ser considerado como un caso de Covid-19 e instó a ser extremistas en la aplicación de las medidas de prevención.

“Todo resfrío debe ser considerado como Covid-19, hasta que no se demuestre lo contrario, y para esto nosotros tenemos la posibilidad de diagnóstico, y una vez confirmado, se debe administrar el tratamiento específico”, dijo.

Desde el Ministerio de Salud se informó que se cuenta con un millón de pruebas para diagnosticar la enfermedad que serán distribuidas a las gobernaciones y municipios a requerimiento. “Nosotros no vamos a esperar situaciones críticas que nos presentan las nuevas oleadas de esta pandemia, hay países con su sexta o séptima ola, nosotros logramos la reducción sistemática de casos, y ahora estamos logrando que esta cuarta ola, que podría estar iniciando, evolucione lentamente”, remarcó el ministro.

Medidas regionales

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, planteó que la vacuna sea obligatoria en el país. En ese marco, aprobaron que todo pasajero que llegue a La Paz, vía aérea, deberá presentar su certificado de vacunación y también para los que salgan de ese municipio. “La misma política vamos a aplicar en la terminal de buses”, anticipó.

También considera que para cualquier trámite se debe exigir la vacunación, y para los que se resistan al biológico, que presenten pruebas PCR. “No puede ser que haya gente campante que no quiere vacunarse. Tienen toda la libertad de no vacunarse, pero no tienen la libertad de poner en riesgo al resto de la población”.

También planteó la posibilidad de vacunar a niños y adolescentes de cinco a 15 años, para que sea posible un retorno seguro a clases presenciales.