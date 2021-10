Senador Morón calificó como «hipócrita» el Decreto Supremo que concedía amnistía e indulto a los militantes del MAS

¿Por qué lo abrogan? se preguntó el senador.

Fuente: Prensa Creemos

El senador de Creemos, Erik Morón calificó como hipócrita al Decreto Supremo 4461, que concedía amnistía e indulto a los militantes del MAS por los sucesos de fines de 2019., que fue abrogado por una recomendación de un organismo internacional; en cambio otras recomendaciones también de organismos internacional no son siquiera atendidas.

“¿Por qué lo abrogan? Dice en el informe de la GIEI, efectivamente es una recomendación internacional y la cumplen a la velocidad de un rayo porque les conviene; son unos hipócritas, porque recibe recomendaciones internacionales que les convienen y las aplican, como en este caso la abrogación del DS de amnistía; pero otras recomendaciones internacionales, como el de la OEA, donde se ratifica de que hubo irregularidades en el proceso eleccionario nacional, no las toman en cuenta”, enfatizó el legislador cruceño.

En ese entendido, Morón agregó que las acciones del gobierno funcionan como en un restaurante, escogiendo lo que les conviene de la carta. “Lo que me sirve si lo pido, lo que no me sirve no lo pido”.

Finalmente, el senador de Creemos dijo que el DS abrogado fue permisivo y sirvió solo a los afines del oficialismo, porque todos los ciudadanos que participaron en los hechos violentos de octubre y noviembre de 2019 y se encontraban con procesos judiciales, antes y ahora se pasean libremente por las plazas del país.

“Con ese DS solamente blindaban a los del partido de turno, que eran quienes estaba involucrados en todos esos procesos de investigación. Con la abrogación de este DS ellos (los del MAS) están libres de polvo y paja y se están paseando tranquilamente por las calles del pueblo boliviano, porque han sido eximidos de toda culpa y todo proceso de investigación”, finalizó Morón.