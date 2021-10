Senadora Rek pide a la población estar alerta ante un posible plan para generar violencia del MAS

Rek dice que se tiene que estar alerta porque el Gobierno debe estar armando un plan.

Fuente: Prensa Creemos

En la ciudad de Santa Cruz, la senadora Centa Rek pide leer los mensajes del MAS al revés, y cuando sus líderes y dirigentes hablan de planes de conspiración o desestabilización es porque «algo se traen entre manos».

«Tenemos la obligación de leer los mensajes al revés, porque esto no se nos ha ocurrido (desestabilizar al gobierno), ni en nuestros planes más remotos, ni en ciencia ficción. No hay ninguna situación de violencia, todo es pacífico (las convocatorias de paro para el próximo lunes 11); a la luz del día las organizaciones que están en protesta, que están haciendo los reclamos se han manifestado abierta, libremente, no hay nada que se esté creando por debajo», enfatizó Rek.

Finalmente, la senadora Rek pidió a la población estar alertas ante la posibilidad que el MAS pretenda armar un caso de violencia «como es su costumbre».