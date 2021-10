Sincronía: Evo dice que TCP, Fiscalía y PGE le dan la razón sobre «fraude electoral»

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Quispe

El expresidente Evo Morales celebró a través de su cuenta de Twitter, que el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Procuradoría General del Estado se hayan pronunciado este viernes a favor de su tesis de que hubo fraude electoral en 2019.

“Tribunal Constitucional sentenció que autoproclamación de Añez fue inconstitucional. El Ministerio Público determinó que los vocales falsamente acusados de fraude son inocentes. La @PGE _ Bolivia comprobó con actas que (Luis) Almagro mintió. La verdad se impone: en Bolivia no hubo golpe”, escribió en su cuenta social el exmandatario este sábado.

El TCP emitió el viernes el comunicado y la sentencia constitucional 052/2021 que da a entender que la proclamación de Jeanine Añez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, no fue constitucional. Y el Movimiento Al Socialismo (MAS) inmediatamente usó este fallo para arremeter contra la expresidenta Jeanine Añez y reforzar su retórica de “golpe”. La oposición, en cambio, consideró que el fallo es ambiguo y que no toca a Añez.

El miércoles 13, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2019 fueron sobreseídos según dispuso el fiscal del departamento bde La Paz, William Alave, por la supuesta comisión de delitos electorales.

Y el viernes, el Procurador General del Estado (PGE), Wilfredio Chávez, anunció que luego de un análisis en cinco días a las 34.555 actas electorales de 2019 por parte de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), llegó a la conclusión de que no hubo fraude electoral hace dos años.

“Lo hemos demostrado y decir en este momento compañeros y compañeras con total franqueza que no ha existido fraude en las Elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, aseguró Chávez al admitir sin embargo que el estudio no tiene validez legal, algo que también le recordó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.