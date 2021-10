Sociólogo: Cuándo hay una lógica autoritaria, a lo que se avanza es a concentrar el poder

En ese sentido el experto alertó que cuando el Estado “fagocita a las organizaciones sociales, fagocita a la sociedad civil, ya no hay quién controle, quién le ponga límites al poder, y entonces ahí ya no hay democracia, el poder político tiende a la arbitrariedad porque no hay quien lo controle, se coloca por encima de la ley, es decir, puede hacer y deshacer y eso no es democrático”.

Explicó que a través del voto popular se puede generar un despotismo y “eso es lo que podemos caracterizar cuándo se produce este tipo de concentraciones de poder”. Citó como ejemplo que el dictador Benito Mussolini –político y militar italiano- fue elegido por el voto popular, e igual sucedió con Adolfo Hitler – político y militar alemán- que también ganó elecciones, por lo que “esa no es una garantía, eso no basta, es una condición necesaria, pero no suficiente el ganar las elecciones para legitimar el poder”. España enfatizó que para que la democracia pueda desarrollarse plenamente se requiere que el Estado se constituya en el garante de los derechos ciudadanos, que ponga límites al poder y “los límites están dados en términos al respeto del derecho ciudadano, para lo que se requiere independencia de los poderes”. ¿Pero qué hacer frente a una realidad de concentración de poderes e irrespeto a los derechos ciudadanos? España dice que no hay una receta, que eso depende de las condiciones en las cuales se desenvuelve una determinada sociedad. Sin embargo, agregó que lo cierto es que va a tener que ser el movimiento social, la ciudadanía, la sociedad civil, la que comience nuevamente a movilizarse para poner coto a este tipo de arbitrariedades, es decir, “es la propia ciudadanía la que nuevamente va a tener que organizarse para enfrentarse a este tipo de arbitrariedades como sucedió en octubre-noviembre de 2019”. “Solo los ciudadanos en las calles son los que pusieron un cierto límite a estás arbitrariedades de no respetar la ley como fue poner coto a esta re-re-reelección que era anticonstitucional; fue la movilización ciudadana la única que puso coto, pudo salir al frente para evitar ese tipo de arbitrariedades, ese es un elemento fundamental”, apuntó. No obstante, dijo, medidas políticas gubernamentales como el clientelismo y el prebendalismo dificultan estas acciones, debido a que el propio poder político copa a grandes sectores ciudadanos y “enfrenta a la ciudadanía contra la ciudadanía, como estrategia para permanecer bajo está lógica arbitraria del manejo del poder”.