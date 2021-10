Soria pide pago de $us 92.000 hasta este lunes

En una carta enviada al presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, el exdirector técnico del Aviador, Mauricio Soria, exige el pago de 92 mil dólares en un plazo de 15 días calendario, que finaliza este lunes 1 de noviembre.

En la carta Soria asegura que el club le debe el sueldo de marzo y 25 días de abril, la segunda cuota de la prima, premio por clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, además de una resolución unilateral de su contrato laboral.

“El club deportivo Jorge Wilstermann me contrató como entrenador del plantel profesional y suscribimos dicho Contrato de Trabajo con plazo de relación laboral desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Acordando un sueldo mensual de 15.000 dólares, de los que solo me pagaron los sueldos de enero y febrero (del salario adeudado de marzo y 25 días de abril la suma sería 27.500 dólares). También acordamos el pago de una prima de 15.000 dólares, de la que solo me pagaron la primera cuota de 7.500 dólares y me deben la segunda cuota de 7.500 dólares que debían pagarme hasta el 15 de marzo de 2021. Asimismo, por pasar a fase de grupos de Copa Sudamericana 2021, las partes acordamos un premio de 30.000 dólares, premio que tampoco me pagaron. Por último, en caso de incumplimiento de contrato (despido intempestivo en este caso), el club además se obligó a pagarme 27.000 dólares”, señala

La carta de Soria señala que da un plazo de 15 días de pagar esa deuda, caso contrario asegura que se verá “obligado a iniciar las acciones para reclamar todo lo descrito precedentemente más mis beneficios sociales que por ley me corresponden”.

Desde el club dicen que renunció

Una vez conocida la carta del exestratega aviador se buscó la versión de la dirigencia de Wilstermann sin éxito. Sin embargo, desde el club se informó que a Soria no se lo despidió, sino que renunció y hubo una rescisión de contrato de mutuo acuerdo.

“No, para nada se lo despidió. Él renunció y se desvinculó de mutuo acuerdo”, señaló una fuente desde la interna del club, aunque sin brindar mayores detalles.