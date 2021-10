Tarija: Alcalde Torres califica de «política» la movilización de padres de familia por el desayuno escolar

Ante las recientes movilizaciones de los padres de familia que exigen la entrega de un bono a título del desayuno escolar, el alcalde de Cercado, Jhonny Torres Terzo, indicó que no puede transformar los 20 millones de bolivianos existentes para el desayuno escolar en efectivo porque ello es una acción ilegal.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

La autoridad supone que estás movilizaciones responden a intencionalidades políticas que buscan desestabilizar su gestión.

«Esto tiene una intencionalidad política (…) Se quiere ganar en movilización lo que no han ganado en elecciones, nosotros hemos ganado con amplia mayoría, el 55 por ciento», señaló.

Además, el alcalde de Tarija manifestó que de ninguna manera irá contra la ley, por lo que hoy contestará al Legislativo respecto al tema.

«Quiero entender que los padres de familia lo que desean es que se apruebe una ley en esta legislatura que le instruya al Ejecutivo pagar con recursos del año 2022, porque en el año 2021 yo ya les he contestado que no hay recursos (…) El día de hoy, atendiendo la conmoción social, lo que vamos a hacer es contestarle al Legislativo y le estamos diciendo que existen los 20 millones de bolivianos que están en partida IDH, y la Ley 622 dice en alimentos, a la segunda pregunta nosotros no asesoramos al Legislativo, este tienen su cuerpo de asesores «, añadió la autoridad.