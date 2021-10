Tarija, segundo departamento con mayor índice de contagio Covid-19

Según datos del Ministerio de Salud, en la última semana, en Tarija se incrementó un 39% los casos positivos de Covid-19. Los municipios con mayor índice de contagio son Yacuiba, Cercado y Caraparí.

Fuente: El País

El incremento de casos de Covid-19 en el país preocupa a las autoridades de salud que advierten una cuarta ola de la enfermedad. El departamento de Tarija es el segundo con más contagios en la última semana a nivel nacional, situación que pone en alerta Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), ya que por falta de personal cerró la Sala Covid de Terapia Intermedia y no se dispone de ambientes para atender a los pacientes que van en incremento.

De acuerdo al reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en la última semana, Tarija pasó de 32 casos diarios a 57. Mientras que desde 1 al 27 de octubre el departamento de Tarija registró un total de 717 casos positivos y 16 decesos.

El municipio con mayor índice de contagio en este mes es Yacuiba con 273 casos y 6 decesos, Cercado con 157 casos y 5 fallecidos, Caraparí 115, Bermejo 47 casos y 2 decesos, Villa Montes con 48 casos y 3 personas fallecieron, Uriondo 17, Entre Ríos 17, El Puente 12, San Lorenzo 13, Padcaya 9 y Yunchará 5.

En total Tarija suma 39.979 casos registrados desde el inicio de la pandemia y 1.044 decesos.

Roberto Mérida, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del HRSJD, refirió que conforme se evidencia en los reportes a nivel nacional y departamental, la cuarta ola del Covid es indudable, pues se preveía que iniciará a fines de octubre y tendrá su pico mayor en diciembre.

Además, da cuenta que en los últimos días hubo un incremento de pacientes que acudieron al hospital por asistencia médica a causa del Covid. Solo el martes se atendieron a cuatro personas que requerían atención de terapia intermedia, sin embargo, se atraviesa con esa dificultad, ya que por falta de personal tuvo que cerrarse y ahora no hay dónde asistir a los pacientes.

“El 80% de casos son asintomáticos y el 20% requieren algún tipo de atención, de ese 20%, el 2% requiere de terapia intensiva y el 18% es para medicina interna o terapia intermedia, que es lo que nos falta, porque no hay dónde internarlos, eso es grave”, explicó. A tiempo de indicar que la Sala de Terapia Intensiva tiene cinco pacientes, de los cuales dos de mayor gravedad, una mujer que no se vacunó y consumió dióxido de cloro, y un varón que estaba internado en cirugía y se complicó por vólvulo.

“El mayor problema que estamos pasando ahora es que no tenemos la terapia intermedia o medicina interna para Covid. El servicio de Medicina Interna está lleno siempre, al cerrarse la Sala de Covid 2, no tienen dónde internarse los pacientes que requieren atención de terapia intermedia, el martes se tuvo cuatro de emergencia, se quedan en emergencia, no corresponden a San Antonio ni Intensiva”.

En pasados días, Claudia Montenegro, responsable de la Unidad de Epidemiología del Sedes, declaró que ya están tomando las medidas necesarias ante la posible cuarta ola de Covid y a pedido del Ministerio de Salud se elaboró un plan de contingencia que consiste en asegurar la vigilancia epidemiológica en todos los centros de salud de los 11 municipios de Tarija,

Según datos del Ministerio de Salud, en la semana 42, que corresponde del 18 al 24 de octubre, se tuvo un incremento de casos del 18% y en todo el país se reportaron 3.232 casos positivos y 490 decesos. En ese contexto, Tarija con 39%, del total nacional, es segundo departamento con mayor índice, pues le antecede Pando con 600%, tercero Beni con 36%, Santa Cruz con un 29%, Cochabamba con 24%, Potosí con un 21% y Chuquisaca con un 2%, mientras que los contagios descendieron en Oruro un 29% y en La Paz un 4%.

Gobernaciones convocadas a elaborar un nuevo plan

Las nueve gobernaciones del país fueron convocadas para una reunión en la ciudad de La Paz, este jueves, con el fin de analizar el nuevo plan de contención contra el Covid-19 ante la inminente cuarta ola de la pandemia.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó que realizarán dos actividades: primero es el análisis de preparación y respuesta ante el ascenso anunciado como cuarta ola. El segundo será el financiamiento del Sistema Único de Salud (SUS) a los hospitales y establecimientos de salud.