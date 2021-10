¿Te urge WhatsApp? Prueba estas otras aplicaciones para comunicarte

Conserva la calma y recuerda: no corro, no grito, no empujo.

Al momento de redactada esta nota el mundo lleva ya aproximadamente 5 horas desconectado de las redes sociales de Mark Zuckerberg. Alrededor del planeta la gente se desespera por no tener dónde subir las fotografías de su comida, donde dejar sus pensamientos, dónde pelearse con desconocidos y, sobre todo, dónde enviar stickers.

Otros, por supuesto, necesitan estos medios de comunicación para acciones menos trascendentales para el ser humano, como Trabajar. En todo caso, te dejamos aquí algunas alternativas de mensajes instantáneos para comunicarte con compañeros de trabajo, amigos y/o familiares en esta o en la próxima ocasión en que se caiga WhatsApp (porque va a pasar).

Discord

Esta plataforma tan querida por los gamers se volvió bastante popular durante el 2020 a medida que los contagios aumentaban y las posibilidades de reunirnos para jugar juegos de mesa disminuían. Además de crear un pequeño foro en el cuál sólo entran los contactos que tú quieras, pueden comunicarse mediante mensajes escritos, imágenes y emoticonos, así como iniciar llamadas grupales de voz o video llamadas, compartir pantalla de imagen, documentos y hasta música en tiempo real (con el bot adecuado). Además, no es nada pesada para el celular y aunque la interfaz pueda ser confusa al principio, es bastante intuitiva.

Telegram

¿Recuerdas aquel éxodo de Telegram de principios de año? ¿Cuando por una supuesta filtración de datos se entendió que WhatsApp espiaba a sus usuarios y por ello muchos abandonaron la app para irse a Telegram? Pues ahora los que se fueron ríen todo lo que reímos los que defendimos WhatsApp. Más de una vez se han enumerado las ventajas de Telegram sobre WA: Más espacio para archivos, menos peso en la app, mayor velocidad para encontrar contactos, mejor encriptamiento y más privacidad. Es un excelente Plan B para el grupo del trabajo.

Signal

Creada por uno de los co-fundadores de WhatsApp, Brian Acton, Signal fue otra de las plataformas descubiertas por los usuarios ante el escándalo de seguridad de WhatsApp. La diferencia con su hermana capitalista es que ésta fue creada con un código que se ha mantenido abierto para que cualquier persona pueda entender cómo funciona. Tiene en esencia todas las funciones de WhatsApp o cuando menos las necesarias para comunicarse adecuadamente.

Wire

Si no eres muy fan de dar tu número telefónico como se hace con WhatsApp, entonces puedes intentar sólo entregando un nombre de usuario, como si usaras cualquier servicio de conexión de gaming. Claro, el registro implica que entres con tu número telefónico, pero no es lo que usan para conectarte con los demás. A través de Wire puedes compartir enlaces de Youtube, Spotify, Vimeo o SoundCloud (bastante indie el asunto) y tus contactos pueden reproducirlos en la app directamente, sin necesidad de salir de Wire.

Pues tu… Teléfono

Podrías retroceder unos 15 años en el tiempo y volver a aquellos días en los que sí había celulares, pero todavía enviábamos SMS para comunicarnos. Y si regresas 10 años más podrías incluso (si te atreves) probar a marcar el número telefónico de la persona con la que quisiste comunicarte: no se cayó el servicio de Internet, sino las redes sociales. Es curioso como seguimos utilizando el teléfono para comunicarnos, sólo que ya no lo usamos tanto para lo que fue creado originalmente. Pero es un buen momento para volver a probarlo. Qué vintage.