Tenis: Bolivia tiene definida su selección para la Billie Jean King Cup

El equipo está compuesto en su mayoría por tenistas menores de 18 años. Zeballos las lidera. La acompañan Durán, Taborga, Cortes y Padilla, además de la capitana Álvarez

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Bolivia tiene definida a su selección para disputar la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) que se disputará del 27 al 30 de octubre en las canchas del Club de Tenis La Paz (CTLP), donde ocho países se enfrentarán por el Grupo II de la Zona Americana con el objetivo de quedarse con la única plaza que está en juego para el ascenso al Grupo I.

Noelia Zeballos, Fiorella Durán, Sofía Taborga, Gabriela Cortes y Catalina Padilla conforman el equipo nacional liderado por la capitana (entrenadora) María Fernanda Álvarez, quien por primera vez cumplirá con esa función.

“Estoy muy feliz por la confianza. Entiendo que ser entrenadora es súper diferente. Llevo varios años enseñando desde que me retiré y creo que es un momento adecuado, me siento capacitada no solamente a nivel profesional, sino que entiendo realmente mi rol como capitana y no como jugadora”, indicó Álvarez.

La ex tenista cruceña es toda una conocedora de este certamen a nivel de selecciones. Posee varios récords: la de más años jugados (11), más eliminatorias (40), más triunfos en dobles (13 de 14) y más victorias en singles (19 de 19).

Luego de su retiro en 2019 se dedicó a la enseñanza del tenis y desde principios del año pasado vive en Estados Unidos instruyendo en diferentes academias.

Equipo joven

Pero esta vez debutará como capitana de la selección y convocó a un equipo bastante joven siendo la única profesional Noelia Zeballos, de 27 años y número 693 del mundo.

El resto son: Taborga (de 18 años), Durán (17), Cortes (17) y Padilla (15). Todas juegan a un gran nivel en los torneos de Bolivia y también destacaron en los campeonatos de la Gira Cosat.

“Es un equipo muy joven, de chicas que están comenzando su carrera de tenistas independiente de qué decidan hacer porque a su edad están desarrollándose como tenistas. Tienen que sumar experiencia, pero estoy segura que nos irá muy bien. Noelia tiene muchas series jugadas por Bolivia y me parece que si bien ella será la cabeza estará muy bien acompañada por estas niñas que tienen un futuro muy lindo por delante”, apuntó la capitana.

Las otras siete selecciones que participarán son: Barbados, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

“Algunos equipos tiene jugadoras fuertes, como es el caso de Guatemala, pero hay otras como nosotras que están con jóvenes, así que veo que tenemos chances de ganar”.

El torneo

Los ocho equipos competirán en dos grupos de cuatro para jugar todos contra todos. Los ganadores de cada serie avanzarán a un play-off entre sí para determinar qué nación ascenderá al Grupo I de América en 2022.

