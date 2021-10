The Strongest gana con un gol tempranero y nada más

Fuente: paginasiete.bo

Pàgina Siete Digital

The Strongest consiguió una importante victoria este sábado ante Real Potosí por la mínima diferencia, para escalar momentáneamente a la cima de la tabla de posiciones, a la espera de que mañana Always Ready tropiece en su visita a Cochabamba frente a Palmaflor, para terminar la jornada 23 como único líder del campeonato.

El único gol del partido fue anotado a los 21 segundos de juego, cuando apenas se movió el balón el cuadro atigrado se lanzó al ataque y Jair Reinoso definió de cabeza en medio del área un centro lanzado desde la derecha por Raúl Castro.

Luego del tanto parecía que todo iba a ser sencillo para los atigrados, por el golpe duro que es recibir un golpe tempranero, pero fue todo lo contrario, los lilas crecieron con el correr de los minutos y jugaron mucho mejor en el estadio Hernando Siles.

Incluso en el primer tiempo Daniel Vaca tuvo que evitar en ocasiones claras la caída de su arco, primero con un remate de Bismarck Ubah desde fuera del área y luego un cabezazo de Leiner Escalante.

En la segunda etapa The Strongest comenzó mejor, incluso Rolando Blackburn anotó un tanto pero no subió al marcador porque la juagada fue anulada por posición adelantada. Luego el mismo delantero con un cabezazo obligó a la estirada de Carlos López Rubio para que no ingrese el balón.

Real Potosí en los últimos minutos se volcó al ataque, pero sin mucho orden ni eficacia, en la última jugada del partido, Erick Cano cabeceó una pelota en el área atigrada pero su disparo se estrelló en el travesaño en el minuto 92.

Los atigrados dejaron el campo de juego en medio de la protesta de sus hinchas y los lilas molestos porque no pudieron capitalizar el buen juego demostrado en la sede de gobierno.