TikTok ha eliminado solo el 1% de los vídeos subidos

Muchos de los vídeos que se suben a TikTok violan los términos de uso, ya sea por violencia, por imágenes explícitas o por algo relacionado con el sexo. Han sido más de 80 millones de vídeos solo en el segundo cuadrimestre de 2021, pero solo representa un 1% del total.

Son los números que se desprenden de la última actualización de transparencia sobre el contenido de la compañía, datos que abarcan desde el 1 de abril al 30 de junio de este año.

Es fácil hacer cuentas, en tres meses se subieron 8.100 millones de videos en TikTok, con un promedio de aproximadamente 90 millones de videos publicados cada día.

Los vídeos en cuestión se borran de forma automática gracias a una tecnología implantada en julio, capaz de detectar cuando algo viola sus políticas sobre seguridad de menores, desnudez y actividades sexuales de adultos, asó como contenido violento y gráfico y actividades ilegales.

Presumen de ser extremadamente precisos, y si alguien cuestiona el tema, puede discutir la decisión para que algún humano lo revise.

En mi caso no he tenido mucha suerte, me borraron un vídeo en el que aparecía la famosa portada del disco de Nirvana, la del bebé en la piscina, y los humanos siguen pensando que es algo demasiado duro para TikTok.

Según TikTok, la tasa de falsos positivos es del 5%, por lo que se restablecieron 4,6 millones de los 81 millones de videos eliminados.

Lo que está claro es que su algoritmo funciona bastante bien, seguramente mejor que el de Instagram o Youtube, que tardan más en darse cuenta de algún posible problema, aunque los usuarios siempre acaban encontrando la forma de burlar el sistema para seguir publicando contenido polémico, no apto para menores.

En lo que se refiere a éxito de TikTok, los números siguen hacia arriba, parece que la fiebre inicial por la red de vídeos se está transformando en una costumbre.