Tomasa Medina aclara que el encuentro con Doria Medina fue casual y asegura que no es política de izquierda ni derecha

La productora de coca de Yungas Tomasa Medina conversó con Asuntos Centrales tras su protagonismo en la movilización de Adepcoca en La Paz y la foto que circuló de su encuentro con Samuel Doria Medina.

Consultado sobre si se postulará como dirigente de Adepcoca, respondió: «Si, posiblemente, que yo me estoy postulando como presidente de Adepcoca».

Medina indicó que hace más de 25 años se dedica a la producción de coca tras la muerte de sus padres. «Yo hace 25 años realizo estas labores de producción de la coca. Una productora nata de los Yungas, comunidad Dorado Chico. Desde que mis padres fallecieron. Mi papa Donado Medina fue excombatiente de la Guerra del Chaco, ellos fueron parte de los fundadores de Adepcoca», explicó.

Sobre su rol protagónico en el conflicto en Adepcoca, dijo que se encomendó a Dios para enfrentarse a la Policía. «Yo tuve una valentía para enfrentarme a la Policía. Los yungueños no podemos cruzarnos de brazos. No tengo palabras para expresarme, yo me encomendé a Dios. Mis hermanos no se pueden quedar así y yo quise darles aliento. Hermanos yungueños ahora es cuándo para unirnos y recuperar nuestro mercado», manifestó.

Medina anuncia movilizaciones de los cocaleros de las seis provincias y no permitir el funcionamiento del nuevo mercado de coca instalado por Arnold Alanes. «Ese mercado que se está estableciendo no se va hacer realidad, el Gobierno lo desconoce. Este dirigente paralelo, lo desconocemos. Los Yungas nos vamos a unir y movilizar», indicó.

Sobre la fotografía que circuló de su encuentro con Doria Medina, aclaró que fue al lugar con sus amigas y casualmente el empresario la saludó y le invitó a tomar un refresco.

“Casualmente fui a una invitación. No tenía la intensión de encontrarme con Doria Medina. Fui con unas amigas a plaza Abaroa. Doria Medina me saludó y me invitó un refresco”, manifestó.