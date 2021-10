Transporte pesado y urbano cruceño acatará el paro del 11 de octubre

El paro del lunes 11 de octubre será acatado por los miembros del transporte urbano en la capital cruceña por lo que no habrá unidades de micro recorriendo las calles.

La dirigencia del sector manifestó que la decisión fue tomada tras la realización de una asamblea en la que se rechazó el tratamiento de la ley Contra las Ganancias Ilícitas que consideran atenta contra sus intereses.

El transporte pesado también se sumará al paro, en ese sentido, analizan hacerlo con el bloqueo de carreteras.

«Hemos tenido una reunión ampliada y se ha decidido ir a un paro en rechazo al proyecto de ley; el transporte no está de acuerdo, rechaza rotundamente. No nos queda otra que ir a un paro porque el Gobierno nacional no nos ha escuchado. Esperamos que después del paro el Gobierno no hable más de este proyecto de ley», dijo Mario Guerrero, dirigente del sector.

Policía desplegará efectivos

Por su parte, el subcomandante departamental de la Policía, Marcelo Flores, señaló que los uniformados estarán acuartelados y listos para intervenir en el caso de que hubieran inconvenientes durante el día de movilización.